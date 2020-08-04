"Студія Квартал 95" готується до чергового телевізійного сезону, з'явилися перші кадри зі знімального майданчика, пише Politeka.net

Українська компанія "Квартал 95" завершила зйомки промо, приурочені до старту нового телевізійного сезону.

Незмінні лідери колективу Олена Кравець та Євген Кошовий влаштували справжнє шоу під час знімального процесу, красуючись в ролику на сходинках НСК "Олімпійського".

Актор кіно і телеведучий Євген Кошовий поділився думками щодо нового телесезону.

"Ми відповідаємо за гарний настрій. Як говорив Чарлі Чаплін:" якщо у людини немає почуття гумору, тоді навіщо жити? ", - розповів Кошовий.

У коментарях до фрагменту, який розмістила один з лідерів колективу Олена Кравець, користувачі Мережі залишилися точно в дикому захваті від побаченого.

Раніше ми писали, що комік Юрій Ткач задався питанням сучасної моди і тренди. Уродженець Дніпра повідав про те, як підкорювати жінок. Артист уточнив, що в сучасних реаліях пішла на спокій мода носити кепки козирком вбік.

Крім цього, Ткач, очевидно, скористався одним з поширених додатків, і показав, як міг би виглядати, якби був жінкою.

Артист опублікував два знімка: своє звичайне фото і його ж, після обробки, яка "перетворила" Ткача в жінку.

Нагадаємо, Юрій Ткач з "Квартал 95" приголомшив зовнішнім виглядом на зйомках: "Український народний БДСМ".

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" в трусах випендритися перед Никитюк.

Також Politeka писала, що схудлий Ткач з "Квартал 95" убив наповал новою зовнішністю, фото: "Просто супер!".