Найближчим часом в Україні може збільшитися кількість субсидіантів, які не зможуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі

Таку думку озвучила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко в ефірі "Україна 24".

За її словами, з початку 2019 року ціна на газ впала майже в два рази. Але зараз вона починає знову рости. Бойко вважає, що зростання тарифів буде повільним, а до рівня 2017-2018 років ціна зросте не дуже скоро. Тим не менш, кількість субсидіантів все одно зросте.

Експерт зазначила, що падіння доходів українців і зростання тарифів, звичайно, призведе до збільшення кількості субсидіантів. Однак це буде невелике зростання.

"Рівень тих, хто платить за комуналку, коливатиметься на позначці 95%. Навіть з цих 5% ще 80% можуть платити, якщо з ними б підприємства проводили правильну роботу зі збору платежів», - пояснює експерт.

Відзначається, що підприємства, які продають населенню газ, електроенергію та інші ресурси, повинні ставитися до споживачів як до клієнтів і надавати відповідний сервіс. Багатьом споживачам можна укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Це могло б вирішити багато проблем.

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