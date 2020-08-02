Порядок нарахування соціальної допомоги сильно змінився після нововведень Кабміну

Як відомо, 22 липня уряд прийняв постанову, яка змінює порядок розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Від цього змінюється і розрахунок соціальної допомоги від держави.

Наголошується, що чиновники прибрали ряд умов, а також додали нові пункти, які змінять розрахунок допомоги. Наприклад, фізосіб-підприємців, які сплачують податки за спрощеною системою, будуть рахувати за встановленими нормами. Незалежно від того, скільки заробили люди за місяць, при призначенні їм соціальної допомоги будуть враховувати:

мінімальну зарплату для платників податків І групи,

дві мінімальні зарплати для платників ІІ групи,

три мінімалки - для платників податку ІІІ групи.

На час карантину, людям, які отримують допомогу по безробіттю, будуть враховувати її в дохід без зарплати з попереднього місця роботи. Правда, якщо людина звільнилася сама, їй порахують половину мінімальної зарплати.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що хочуть таким чином стимулювати малозабезпечені сім'ї виходити зі стану бідності. Чиновники вважають, що працездатні люди повинні працювати. Тому для таких людей при розрахунку допомоги буде автоматично нараховуватися дохід у розмірі половини мінімальної зарплати. Це означає, що сім'ї з непрацюючими працездатними членами сім'ї будуть втрачати соцдопомогу. Або вона буде менше, якщо в сім'ї є безробітні.

Варто відзначити, що ці правила будуть поширюватися на допомогу сім'ям з дітьми, виплати одиноким матерям. Якщо у непрацюючої людини немає виправдувальних причин (навчання, хвороба або догляд за грудною дитиною), це позначиться на державних виплатах.

Нагадаємо, що у Кабміні висунули жорсткі умови про скасування субсидій в Україні: хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, буде урізання виплат українцям, хто потрапить під удар: "Стануть багатшими на папері, але...".

Також Politeka писала, що українцям підвищать зарплати, названі терміни й нові суми: "До 22 тисяч...".