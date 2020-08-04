У Кабінеті міністрів прийняли важливе рішення по призначенню субсидій

Так, відомо, що прийнято постанову №632, в якій розкриваються деталі теми виплати державної соціальної допомоги. Тепер субсидії та пільги будуть враховуватися як дохід.

Суть нового документа в тому, щоб штучно збільшити середній дохід сім'ї. У результаті сім'я, яка потребує соцдопомоги, буде отримувати її меншого розміру, або ж взагалі не буде, пише Експрес. Таким чином, уряд планує заощадити на виплатах.

Заступниця начальника управління соцзахисту департаменту гуманітарної політики міськради Леся Дронь пояснила, як буде проводитися розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Отже, потрібно порахувати загальну суму сукупного доходу за визначений законодавством період і поділити її на шість.

А для визначення середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї слід середньомісячний загальний дохід сім'ї поділити на кількість її членів.

Щоб визначити потрібну суму, тепер варто враховувати: зарплату після вирахування податків, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсії і виплати для суддів у відставці, стипендію, соціальні виплати (+субсидію), пільги на оплату ЖКГ, придбання твердого палива і скрапленого газу, допомогу по безробіттю, перекази з-за кордону, доходи від продажу молочних продуктів і сировини, продукції тваринництва (30% нарахованих сум).

А враховуватися не будуть: соцвиплати при народженні дитини, разові виплати при усиновленні, виплати матерям-героїням, соцдопомоги дітям-сиротам, виплати “муніципальним няням”, аліменти, доходи від розміщення депозитів, допомога на поховання.

Нагадаємо, що у Кабміні висунули жорсткі умови про скасування субсидій в Україні: хто залишиться без грошей.

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