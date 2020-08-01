Українці повинні бути готові до скорочення соцвиплат

Про це пише Обозреватель.

Відомо, що в Україні з'явилася нова методика розрахунку доходу при призначенні державної матеріальної допомоги, яка призведе до зменшення розміру виплат.

Тепер держава буде в доходи українців будуть вписувати навіть субсидії, тобто "на папері" вони стануть багатшими, тому їм уріжуть розмір соцдопомоги.

Завдяки методиці були наступним чином змінені правила нарахування виплат:

в дохід будуть рахувати субсидії;

на кожного безробітного будуть рахувати дохід не менше 0,5 мінімальної зарплати (було прожиткового мінімуму);

на кожного солдата будуть рахувати дохід 0,25 мінімалки (було 0,5 прожиткового мінімуму.

"Припустимо багатодітна сім'я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується. Вони кажуть, що збільшили допомогу на дітей до 2,5 прожиткових мінімумів. Але по факту вони включили в доходи субсидію і таким чином абсолютно нівелювали яке-небудь підвищення", – озвучив екс-міністр Андрій Рева нюанси нового розрахунку розміру виплат.

Крім цього, вручну був збільшений і розрахунковий розмір доходу на безробітних, які офіційно стоять на обліку в Центрі зайнятості.

Якщо раніше такі люди отримували виплату менше прожиткового мінімуму, їх розрахунковий дохід враховували на рівні ПМ, а зараз будуть вважати як половину від мінімалки.

Що стосується солдатів-строковиків, то "нововведення" і по ним серйозно вдарять. Якщо раніше їм рахували дохід 0,5 прожиткового мінімуму (близько 1099 гривень), то тепер вони будуть отримувати 0,25 від мінімалки (1250 гривень).

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