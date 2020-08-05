Молдавський музикант Дан Балан, який став популярним в Україні після участі в шоу "Голос країни", перервав мовчання після місячного затишшя

Як пише Politeka.net, артист опублікував багатозначний знімок, підписавши його дуже незвичайною фразою. Балан сидів на дорозі і дивився вдалину.

"Дорога обрана... мандрівник повинен рухатися далі...", - підписав фото Дан.

Шанувальники влаштували справжню бурю в коментарях, звернувши увагу на той факт, що останній пост Дан викладав 7 липня. Майже місяць про співака не було новин, тому фанати стали турбуватися.

"Данчик, повертайся до нас", "Легенда", "Дан живий і такий красивий", "ми сумуємо Дан", "куди це ми зібралися?", "Повернувся з раю?", "Ідеальний чоловік», «Ну який же Ти солодкий», «задумливий такий", " Дан, шалено любимо де ти пропав? У Тіни в підвалі?» ,- пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що деякі шанувальники розцінили пост Дана як натяк на те, що виконавця не буде в новому сезоні «Голосу». Фани вважають, що після двох років в Україні артист вирішив рухатися далі, про що і написав.

До речі, за кілька годин після публікації поста Тіна Кароль так і не оцінила його. Її лайка не було під фото зірки.

Нагадаємо, що Кароль "розділа" Дана Балана, ефект перевершив всі очікування:"це окрема любов".

Як повідомляла Politeka, кадри напівроздягненої Брежнєвої в обіймах Дана Балана спливли в мережі: Кароль була не перша.

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