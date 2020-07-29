Українська співачка Тіна Кароль у домашньому вигляді перед зйомками перевершила себе

Цього разу артистка в природному вигляді в гримерці підкорила фанатів своєю природною красою. Справа в тому, що зовнішній вигляд співачки багатьох шанувальників мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.

Дуже часто фанати цікавляться тим, що саме робить Тіна по догляду за собою.

Так, зазвичай головний акцент в макіяжі Тіни – червоні губи, які вже давно стали головною б'юті-візитівкою співачки. Тіна навіть випустила свою власну губну помаду зі своїм ідеальним відтінком червоного.

А на новому кадрі в природному образі без макіяжу та прикрас Тіна виглядала по-домашньому мило, що відразу відзначили шанувальники:

«найкрасивіша❤», «Гарна така 😻», «Сама найкрасивіша ❤️😍😍😍», «Біла королева!!!!!!😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥», «Krasunia❤», «Хочу Тіну в Голлівуді!», «Кенгорушичка красива😍», «Наша найкраща люблю 😍❤», «Домовилися!👏😉», «А то позаду не Маша Єфросиніна?», «@tina_karol найпрекрасніша. Наш промінчик щастя.❤».

Також в минулі вихідні Кароль здивувала шанувальників, вирішивши заспівати в метро. Зірка, серед білого дня, спеціально спустилася в київське метро, де виконала свої хіти.

Як повідомляється на фан-акаунті «Фантіни», співачка у вишуканій сукні від британського дизайнера David Кома виявилася на станції метро «Дорогожичі», де заспівала найкращі свої хіти.

«Пасажири вагонів з цікавістю приєднувалися до концерту, даруючи зірці щирі посмішки і оплески, і робили фото на пам'ять. Це дійство було частиною святкового шоу «З Днем народження, Україно!» до Дня Незалежності, яке канал «Україна» покаже 24 серпня», - сказано в повідомленні.

А от що сама співачка сказала з цього приводу:

«Виступати для людей, які тільки що прибули на станцію – несподівано навіть для мене самої! Чесно скажу, я ніколи не співала в метро. Але буває таке, що треба швиденько десь виявитися. Пробки в Києві – нормальна практика, наприклад, як це було минулого тижня. Тому час від часу я спускаюся в метро». Фанати тут же написали, що хотіли б виедть поруч Дана Балана.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".