Українська співачка Віра Брежнєва нещодавно записала спільну пісню з музикантом Дмитром Монатіком

Як передає Politeka.net, багато хто забув про те, що кілька років тому у Брежнєвої був яскравий дует з відомим в Україні молдавським співаком Даном Баланом. Вони записали пісню «Наше літо» і навіть зняли на неї романтичний кліп.

Саме кадри з цього кліпу і згадали шанувальники, опублікувавши їх у соцмережах. Варто відзначити, що кадри викликали бурхливе обговорення, адже останні два роки українці активно стежили за романтичними відносинами Балана і української співачки Тіни Кароль, з якою, до речі, Балан записав дві спільні пісні. Але виявилося, що до Тіни у Балана була інша українська муза, з якою він теж записав не одну пісню. Відомо, що їхня співпраця почалася у 2010 році.

До речі, мало хто пам'ятає, що Дан Балан став неймовірно популярним ще коли співав у складі популярної в 2000-х групи O-Zone. Багатьом вона відома завдяки хіту «Dragostea Din Tei».

На даний момент невідомо, чи стане Дан Балан наставником шоу «Голос» знову. Він пропрацював в Україні два роки. Після завершення шоу чуток про роман Кароль і Балана стало все менше. Ще один суддя шоу Потап під час інтерв'ю відверто заявив, що їхні стосунки були піаром.

Нагадаємо, що напівроздягнена Брежнєва засвітила груди перед Монатіком, кадри.

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