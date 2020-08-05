Стало відомо, куди надходять гроші від податку на нерухомість

Даний держзбір здійснюється в багатьох країнах. Відомо, що податок на нерухомість повинні оплачувати всі її власники щороку.

В Україні гроші розподіляються до місцевих бюджетів, а ставки встановлює діюча там влада.

Незалежний експерт і кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів, що минулого року українці заплатили 356 млн грн зазначеного податку, пише Сьогодні. Для місцевих громад ця сума дуже суттєва.

Аналітики Сергій Родлер розкрив, що, станом на червень, місцеві бюджети не отримали близько 2,6 млрд грн, при цьому дефіцит держбюджету досяг рекордних 300 млрд грн.

Однак зниження податкового навантаження чекати не варто. Частка тіньового сектора в країні (близько 50% від ВВП) разом з недієвою податковою політикою призвела до того, що деяким громадянам доводиться платити за тих, хто уникає цього.

Родлер зазначив, що в результаті карантину регіони втратили свої доходи через державну підтримку бізнесу. Вийшло, що підприємці платять тепер держподатки.

Також через боротьбу з китайським вірусом були збільшені видатки місцевих бюджетів. Скасувати локальні податки в описаних умовах не представляється можливим, тому населенню доведеться оплачувати зі своєї кишені помилки некомпетентних чиновників.

Податок на нерухомість хоч і платять громадяни 130 країн світу, проте з однією важливою відмінністю. Так, наприклад, в Європі зібрані кошти йдуть на розвиток громадського простору і поліпшення якості життя. В Україні ж - гроші надходять на фінансування вічного дефіциту.

Експерт зазначив, що в макроекономіці користі від цього податку мало, а оплата великої кількості зборів впливає на споживчу активність, яка є головним двигуном економіки.

Нагадавши, новий податок торкнеться нерухомості українців: у Раді розкрили, скільки і за що здеруть

Як повідомляла Politeka, обвал цін на нерухомість через кризу

Також Politeka писала, що податки і штрафи за нерухомість в Україні, кому доведеться платити: "за кожен зайвий метр..."