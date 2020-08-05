Знаменита артиска Ані Лорак здивувала розвагами на вулиці

Зараз зірка вирушила за кордон на відпочинок, звідки розбурхує кадрами з мальовничими місцями, захоплює фото з готелю і показує фігуру в зручному одязі. При цьому співачка не так давно вирішила прорекламувати свої останні пісні незвичайними роликами.

У соціальній мережі Instagram в розділі Сторі артистка показала, як веселилася на вулиці в зухвалому і сміливому іміджі.

Так, Кароліна показала, як веселилася на природі в незвичайних джинсах-кльош, а також вільній футболці, що приховує її талію. Свій образ вона доповнила масивні чорними кросівками і легким макіяжем.

У ролику Кароліна пробіглася по газону, повеселилася біля ялини і потім в кінці також встигла поніжитися на зеленій траві, розкинувши руки по обидва боки, немов Морська зірка.

Також ми писали, що Лорак і Віра Брежнєва, що засвітилися на відпочинку в несподівано зухвалих нарядах, чимало сполошили мережу. Справа в тому, що кілька років тому колеги, які відмовилися жити в Україні і перебралися в РФ, вирішили провести вечір разом під час відпочинку. Спільний кадр двох співачок чимало розлютив мережу.

Самі артистки при цьому також здивували сміливими нарядами-тонке бежеве плаття і майка на тонких лямках з мереживами виглядали так, немов піжами. Співачка Ані Лорак опублікувала яскраве фото на своїй сторінці в Instagram. Саме це Селфі, що вийшло досить пікантним, не залишило користувачів мережі байдужими. Деякі користувачі навіть назвали наряди співачок"піжамної вечіркою".

"Неймовірна, прекрасна дівчина і тепла душевна людина @ververa", - написала Лорак.

Ось що писали фоловери:

"Ви прекрасні", красуні. А може вам створити дует?",» 2 лялечки«, " вони що в ночнушках??", "Які красиві😍 😍 😍 😍",» ви прекрасні обидві», «красуні! 🌸 🌷 🌸 😊 ", » Ні, про віру можете не говорити, за неї вже її сутність все зробила, так що все одно не віримо!", "Обидві красиві але щодо голосу Ані лорак на висоті», «дві красуні,одна краще іншої», «сидять, Сі*ькі розвісили, че вже, заслужені артистки», «з бруду в князі», «родимки в однаковому місці ))) красуні🌟 🌟 💐».

Нагадавши, Лорак показала, як розважалася з Джиганом до скандалу з Самойловою: "Ого, тут ще такий худий..."

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