Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва, яка є однією з найпопулярніших телеведучих і блогерів в Росії, показала, як проводить карантин

Як повідомляє Politeka.net, Івлеєва разом з чоловіком і родичами захворіла уханьським вірусом. Через це вона змушена сидіти вдома на карантині. Артистка зазначає, що у неї немає нових фото, тому вона вирішила поділитися з фоловерами розпусною картинкою з інтернету. На ній дівчина стоїть в нижній білизні і з приспущеними штанами.

"Я на карантині, фоток немає, тому, чисто муд, дівчата і хлопчики», - підписала фото зірка.

За кілька годин пост Івлеєвої зібрав понад 260 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Російські дівчата такі красиві", "таку фоточку можна і на карантині забабахати", " потрібно таку фоточку, Насть!", "Хороша дівчина Настя. Ось прям хороша)", "Краса", " Вау. Вогонь", "Чоловік не ревнує?» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва прославилася після того, як почала знімати смішні відео для Інстаграма. Тільки після цього її запросили вести "Орел і решка", де про зірку дізналися мільйони. Зараз на неї підписано понад 17 млн осіб з усього світу.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і решки" після жартів про Лободу не стрималася і оцінила новий кліп:"ганьба цілковита".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва стрімко перетворюється на Бузову, народ б'є на сполох: "була така соковита, а стала...".

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