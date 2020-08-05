Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая является одной из самых популярных телеведущих и блогеров в России, показала, как проводит карантин

Как сообщает Politeka.net, Ивлеева вместе с мужем и родственниками заболела уханьским вирусом. Из-за этого она вынуждена сидеть дома на карантине. Артистка отмечает, что у нее нет новых фото, поэтому она решила поделиться с фолловерами развратной картинкой из интернета. На ней девушка стоит в нижнем белье и с приспущенными штанами.

«Я на карантине, фоток нет, потому, чисто муд, девАчки и мальчики», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост Ивлеевой собрал более 260 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Русские девушки такие красивые», «Такую фоточку можно и на карантине забабахать», «Нужно такую фоточку, Насть!», «Хорошая девчонка Настя. Вот прям хорошая)», «Красота», «Вау. Огонь», «Муж не ревнует?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева прославилась после того, как начала снимать смешные видео для Инстаграма. Только после этого ее пригласили вести «Орел и решка», где о звезде узнали миллионы. Сейчас на нее подписано более 17 млн человек со всего мира.

Напомним, что Ивлеева из «Орла и решки» после шуток о Лободе не сдержалась и оценила новый клип: «Позор полнейший».

Как сообщала Politeka, Ивлеева стремительно превращается в Бузову, народ бьет тревогу: "Была такая сочная, а стала...".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" лишила родную мать заработка: новые подробности скандала в семье.