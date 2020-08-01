Ведуча «Орла і решки», подруга Насті Івлеєвої Юлія Коваль знялася в кліпі Світлани Лободи, який наробив галасу

Як передає Politeka.net, уривок з кліпу з'явився у телеведучої в Instagram. Дівчина виконала епізодичну роль у відео. У неї на голові красувалися скандинавські кіски. Вона стояла на столі і робила непристойні рухи, як і багато артисток у відео.

«boomboom конкретний», - підписала ролик Юлія.

За день пост подивилися понад 180 тисяч осіб. У коментарях до ролика залишили масу слів підтримки і критики. Люди обговорювали схожість Юлії з Івлеєвою, а також відсутність останньої в кліпі.

«Я думала це Ляйсан Утяшева», «Коваль ще плюс до всього красуня, і вони різні з Івлеєвою абсолютно», «Образ шикарний», «Коваль, я думав ти не підеш в цей кринж, кліп ганьба цілковита, про це говорять цифри», «Юля, а Настя не образилася, що вас покликали в кліп, а її ні?», «Найгірше музичне відео, що я бачив у житті. Але за Юлю радий, розумниця)», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Івлеєва теж залишила відгук під відео. При цьому, нещодавно вона гостро пожартувала над Лободою у себе в сторіс. Івлеєву запитали, яка пісня Ольги Бузової її улюблена. У відповідь телеведуча проспівала пісню Лободи «Твої очі».

«Ну зірка моя», - написала Івлеєва під роликом.

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