Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася модним образом в салоні краси

Як відомо, дівчина любить захоплювати фігурою в модному одязі, влаштовувати фотосесії в стильних образах і блищати своїми шпагатами в стилі балерини. При цьому Даша часто зазначає, що їй подобається яскравий макіяж і вона дуже любить доглядати за своїм волоссям, що не дивно, враховуючи довжину і стан її блискучих локонів.

Цього разу в соціальній мережі Instagram з'явилися яскраві кадри, на яких Даша знову захопила образом і модною укладанням. Ульянова підкреслила свої губи нюдовою помадою і відразу ж звернула на себе увагу.

"Дуже рекомендую всім бути зайнятими 😉 часу не вистачає на самокопання, вигадані проблеми і різні непотрібні речі. Сьогодні у мене якраз такий день-максимальної продуктивності з ранку до вечора. Встигла зробити стільки корисних справ, що до кінця дня з'являється почуття гордості і відчуття, що мені підвладне абсолютно все. ♥️Ви помічали, що коли ми зайняті і гіперактивні, то час летить непомітно? 😉», - пише Даша.

Ось що відповідають шанувальники:

"Богиня👏»," звичайно так завжди буває...) ", "Класне фото", " Даша, де ти робиш губи ? Є Інстаграм косметолога ?? Будь ласка», «Класоткаааа німагууу😍 😍 😍 🔥", " у мене так само)",» молодець 👏 Даша ти схудла?!", "Даа саме так)))) ти пазитифчик) спасибі тобі)☺❤️", «неправда! Від себе не втечеш. Може звичайно комусь і допомагає...", "Абсолютно згодна Даша🔥 🙌«, »найкрасивіша, моя дашуха😚❤️".

Відзначимо, ми також писали, що зараз молода гімнастка проводить марафон по розтяжці і вчить шанувальників і всіх бажаючих, як правильно сідати на шпагат, розминатися без болю і отримувати задоволення від гімнастики в цілому. Раніше дівчина вирішила показати себе в природному вигляді без будь-яких прикрас.

На представленому в соціальній мережі Instagram фото дівчина позувала з розпущеним рівним волоссям, будучи одягненою в звичайну чорну толстовку і світло-сині джинси.

"Може мені краще не фарбуватися ?😅 » ,- написала під новим кадром Даша і тут же отримала сотні відгуків, що стосуються свого зовнішнього вигляду.

Ось що написали користувачі Мережі:

"Тобі так краще 😻", " така красива 😍", " Без Мейка теж красиво !))», «Я і не дізналася 😍 красуня🔥», «Без косметики 🔥🔥 гармата 😍😍😍😍», «Така ух, маля без прикрас🔥🔥», «Ти красива в будь-якому вигляді😍», «Так, краще не фарбуватися», «Краще❤️❤️❤️», «Може і краще 👍», «Все в твоїх руках 🤚 😉😉😉», «Краще без макіяжу 😇 але тобі і так і Так красиво ❤️», «Мммм навіщо?! Краще не краситися ! І губки не робити)», "дуже юна і красива без мейк".

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