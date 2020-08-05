Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова похвасталась модным образом в салоне красоты

Как известно, девушка любит восхищать фигурой в модной одежде, устраивать фотосессии в стильных образах и блистать своими шпагатами в стиле балерины Волочкой. При этом Даша часто отмечает, что ей нравится яркий макияж и она очень любит ухаживать за своими волосами, что не удивительно, учитывая длинну и состояние ее блестящих локонов.

В этот раз в социальной сети Инстаграм появились яркие кадры, на которых Даша снова восхитила образом и модной укладкой. Ульянова подчеркнула свои губы нюдовой помадой и сразу же обратила на себя внимание.

«Очень рекомендую всем быть занятыми 😉 Времени не хватает на самокопание, выдуманные проблемы и разные ненужные вещи. Сегодня у меня как раз такой день - максимальной продуктивности с утра до вечера. Успела сделать столько полезных дел, что к концу дня появляется чувство гордости и ощущение, что мне подвластно абсолютно всё. ♥️Вы замечали, что когда мы заняты и гиперактивны, то время летит незаметно? 😉», - пишет Даша.

Вот что отвечают поклонники:

«Богиня👏», «Конечно так всегда бывает...)», «Классное фото», «Даша , где ты делаешь губы ? Есть Инстаграмм косметолога ?? Пожалуйста», «Класоткаааа нимагууу, сколько можно😍😍😍🔥», «У меня так же)», «Молодець 👏Даша ти схудла?!», «Даа именно так)))) ты пазитифчик) спасибо тебе)💕💖❤️», «Неправда! От себя не убежишь. Может конечно кому то и помагает...», «Абсолютно согласна Даша 🔥🙌», «Самая красивая, моя Дашуха 😚❤️».

Отметим, мы также писали, что сейчас молодая гимнастка проводит марафон по растяжке и учит поклонников и всех желающих, как правильно садиться на шпагат, разминаться без боли и получать удовольствие от гимнастики в целом. Ранее девушка решила показать себя в естественном виде без каких-либо украшений.

На представленном в социальной сети Инстаграм фото девушка позировала с распущенными ровными волосами, будучи одетой в обычную черную толстовку и светло-синие джинсы.

«Может мне лучше не краситься ?😅», – написала под новым кадром Даша и тут же получила сотни отзывов, касающихся своего внешнего вида.

Вот что написали пользователи сети:

«Тебе так лучше 😻», «Такая красивая 😍», «Без Мейка тоже красиво !))», «Я и не узнала 😍 красотка🔥», «Без косметики 🔥🔥 пушка 😍😍😍😍», «Такая ух, малышка без украшений🔥🔥», «Ты красива в любом виде😍», «Да, лучше не краситься», «Лучше❤️❤️❤️», «Может и лучше 👍», «Все в твоих руках 🤚 😉😉😉», «Лучше без макияжа 😇 но тебе и так и Так красиво ❤️», «Мммм навіщо?! Краще не краситися ! І губки не робити )», «Очень юная и красивая без мейка».

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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