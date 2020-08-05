Знаменита українська співачка Анна Седокова, нещодавно оголосила про свої заручини з Янісом Тіммою, показала зайве в розділі Сторі

Кілька днів тому Анна заявила, що отримала пропозицію руки і серця від молодого баскетболіста. Як відомо, зараз разом з дітьми Седокова перебувала в Майамі через тренування Тімми, який якраз займається підготовкою до нового сезону. Тепер же, після оголошення про заручини в мережі активно ходять чутки про вагітність Анни.

Нібито, на нових фото співачки вже неможливо приховати животик і навіть в купальнику Анна виглядає інакше. Втім, Анна почала заперечувати чутки про можливу четверту вагітність, заявивши, що навіть сіла на нову дієту - інтервальне голодування, про яке розповіла на своїй сторінці в Телеграм.

"Інтервальне голодування. Так, швидше за все ви про нього вже чули 🤔 ⠀ найголовніше, що тобі потрібно знати про цю дієту – в період 8-годинного вікна ти можеш їсти все, що хочеш, і в такій кількості, скільки душа забажає. Але по закінченню часу - ні крихти в рот!

Так, тобі не здалося: протягом 8 годин можна вільно споживати стільки калорій, скільки хочеш, ївши при цьому будь-які продукти (так, навіть булочку і шоколадку) – це не завадить втраті ваги! Тільки ясна річ в розумній кількості 😂 а, якщо ви хочете скинути зайву вагу швидше, то варто залишити в своєму раціоні тільки правильно приготовані і корисні продукти.Такий режим харчування дуже добре прискорює метаболізм", - розповіла днем раніше Анна.

Також до цього Анна з'явилася на романтичному вечорі з Янісом в модному образі. Седокова показала стильне жовте плаття з неймовірним декольте, що підкреслює форми зірки новим образо. Анна при цьому блиснула не тільки оручальним кільцем, але ще і босоніжками з камінням, а також яскравим макіяжем на обличчі.

Зірка показала сильно засмаглу шкіру, причому на колінах дівчина навіть отримала травми. Примітно, що раніше за сукню з подібними декольте, Анна отримувала безліч коментарів. Деякі фанати тут же відзначали, що її форми неможливо приховати, адже вони "аж вивалюються".

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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