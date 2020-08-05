Клієнти ПриватБанку не розуміють, чому банк "вішає" на них свої проблеми у системі безпеці

Про це у негативному відгуку написав незадоволений клієнт.

За його словами, з його картки шахраї примудрилися вкрасти 45 тисяч гривень.

Клієнт одразу звернувся до поліції та служби безпеки ПриватБанку, і його навіть визнали потерпілим у цій ситуації, однак кошти йому доведеться повернути.

"ПриватБанк, зробивши розслідування, заявили, що моєї вини немає і мене визнали потерпілим, але кредитні кошти я змушений буду повертати. Так сказали вони, а це ж як?!", - задався питанням незадоволений клієнт.

"Кошти було проведено до іншого банку, тому з нашого боку немає змоги їх повернути. Це може зробити банк, який випустив картки отримувача. Рекомендуємо звернутися до підтримки банку отримувача та проінформувати, що зіткнулися з шахрайством. Ми певні, що банк емітент картки, як і ми, дотримується політики нульової терпимості до шахрайства і всіляко допоможе за вашим зверненням владнати ситуацію з отримувачем", - відреагував на скаргу представник банку.

У коментарях відписалися інші українці, які також зіткнулися із подібними проблемами.

"Найміть адвоката", "У мене схожа ситуація, але сума інша", "Цікаво те що, кредитный ліміт було змінено о 00:00(опівночі) враховуючи те що в цей час телефон був на зв‘язку і заявку на кредитний ліміт розглядають приблизно добу, тобто попередньо ніяких повідомлень про підвищення або заявку на підвищеня не приходило", "ПриватБанк - це непорозуміння", - відреагували на ситуацію інші клієнти ПриватБанку.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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