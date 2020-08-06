Мами зірок дуже рідко з'являються на публіці, проте завжди дивують своїми фото разом з красунями-дочками

Як відомо, артистки вкрай рідко говорять про особисте, не показують батьків і лише в рідкісних випадках ділються сімейними фото. Зірки оберігають близьких від зайвої уваги і різних пліток. Однак, користувачам мережі завжди було цікаво, як же виглядають мами знаменитостей. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото з цього приводу.

Сьогодні Оля Полякова вирішила показати кілька фото своєї мами в честь її дня народження, захопившись її красою:

«Яка ж ти красива , добра фея, як же мені пощастило, що саме ти дала мені життя, за що дякую тобі несамовито! Хочу що б ти була здорова, енергійна, що б твоє тіло і розум служили тобі справно, будь щаслива моя дівчинка , а ти саме дівчинка , в будь-якому віці! Хочу що б ти була поруч до 100-річчя)))❤️❤».

Тіна Кароль дуже схожа на свою маму. У зірки з нею теплі і довірчі відносини. єдиний син співачки Веніамін також є копією бабусі. Артистка не любить говорити про особисте, але вже зазначала, що з мамою у них хороші відносини.

Ані Лорак також намагається не показувати свою сім'ю, але завжди вітає зі святами маму, захоплюється її красою і зрідка демонструє в Instagram фото з донькою і мамою. Зворушливі фото при цьому не так багато в соціальній мережі.

Настя Каменських дуже любить свою сім'ю, адже з раннього дитинства її балували, доглядали та берегли. Красуня-мама знаменитості веде власний Instagram, показує свій квітучий вигляд і завжди зворушливо обіймається з дочкою на фото під час світських заходів.

Регіна Тодоренко без розуму від батьків - ставши сама мамою вперше, вона відразу попросила допомоги у мами. Жінка приїхала в РФ до Тодоренко фактично відразу після народження малюка і перший час допомагала зірці з Михайлом. Також телеведуча часто їздить до мами додому в Одесу, відпочиваючи з усією родиною.

Маму Даші Астаф'євої вважають фатальною красунею, адже вона, як і бабуся Даринки, пекуча брюнетка з ефектною зовнішністю. Даша майже не показує маму, але кілька фото в Instagram вразили шанувальників, всі фанати запевняють, що зірка з мамою - "немов сестри".

Маму світлани Лободи вже давно вважають модницею. Струнка білявка не так давно показала, як займається спортом вранці, тримає планку і захоплює стрункими ногами в коротких шортах. Багато користувачів захоплюються мамою двох красунь-дочок, відзначаючи, що жінці дуже пасує бути "на спорті".

Мирослава Карпович – зірка «Татусевих дочок» грає Машу, протягом декількох тижнів залишається найбільш обговорюваною артисткою з-за романа з Павлом Прилучным. Мама зірки поки не знайома з артистом, але за її словами, вона готова зустріти обранця дочки. Зазначимо, Мирослава народилася в багатодітній сім'ї медиків і надійшла в школу-студію МХАТ власними силами, без будь-яких зв'язків.

Христина Асмус є однією з найбільш обговорюваних особистостей останнім часом з-за скандального розлучення з Харламовим. При цьому раніше зірка часто з'являлася на публіці разом з чоловіком, його мамою і своєю, заявляючи, що вони всі нарешті налагодили спілкування. Причому раніше Асмус говорила, що в дитинстві була обділена увагою мами. Остаточно з сім'єю відносини Христина налагодила після розриву з Гаріком.

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