Мамы звезд очень редко появляются на публике, однако всегда будоражат своими фото вместе с красавицами-дочерьми

Как известно, артистки крайне редко говорят о личном, не показывают родителей и лишь в редких случаях делятся семейными фото. Звезды оберегают близких от лишнего внимания и различных сплетен. Однако, пользователям сети всегда было интересно, как же выглядят мамы знаменитостей. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото по этому поводу.

Сегодня Оля Полякова решила показать несколько фото своей мамы в честь ее дня рождения, восхитившись ее красотой:

«Какая же ты красивая , добрая, фея, как же мне повезло, что именно ты ,дала мне жизнь, за что благодарю тебя неистово! Хочу что бы ты была здорова, энергична, что бы твоё тело и разум служили тебе исправно, будь счастлива моя девочка , а ты именно девочка , в любом возрасте! Хочу что бы ты была рядом до моего 100 летия)))❤️❤».

Тина Кароль очень похожа на свою маму. У звезды с ней теплые и доверительные отношения. единственный сын певицы Вениамин также является копией бабушки. Артистка не любит говорить о личном, но уже отмечала, что с мамой у них хорошие отношения.

Ани Лорак также старается не показывать свою семью, но всегда поздравляет с праздниками маму, восхищается ее красотой и изредка демонстрирует в Инстаграм фото с дочерью и мамой. Трогательных фото при этом не так много в социальной сети.

Настя Каменских очень любит свою семью, ведь с раннего детства ее баловали, ухаживали и оберегали. Красотка-мама знаменитости ведет собственный Инстаграм, показывает свой цветущий вид и всегда трогательно обнимается с дочерью на фото во время светских мероприятий.

Регина Тодоренко без ума от родителей - став сама мамой впервые, она сразу попросила помощи у мамы. Женщина приехала в РФ к Тодоренко фактически сразу после рождения малыша и первое время помогала звезде с Михаилом. Также телеведущая часто ездит к маме домой в Одессу, отдыхая со всей семьей.

Маму Даши Астафьевой считают роковой красоткой, ведь она, как и бабушка Даши, жгучая брюнетка с эффектной внешностью. Даша почти не показывает маму, но несколько фото в Инстаграм поразили поклонников, все фанаты уверяют, что звезда с мамой - "словно сестры".

Маму светланы Лободы уже давно считают модницей. Стройная блондинка не так давно показала, как занимается спортом по утрам, держит планку и восхищает стройными ногами в коротких шортах. Многие пользователи восхищаются мамой двух красавиц-дочек, отмечая, что женщине очень идет быть "на спорте".

Мирослава Карпович – звезда «Папиных дочек» играющая Машу, на протяжении нескольких недель остается самой обсуждаемой артисткой из-за романа с Павлом Прилучным. Мама звезды пока не знакома с артистом, но по ее словам, она готова встретить избранника дочери. Отметим, Мирослава родилась в многодетной семье медиков и поступила в школу-студию МХАТ собственными силами, без каких-либо связей.

Кристина Асмус является одной из самых обсуждаемых личностей в последнее время из-за скандального развода с Харламовым. При этом ранее звезда часто появлялась на публике вместе с мужчиной, его мамой и своей, заявляя, что они все наконец-то наладили общение. Причем ранее Асмус говорила, что в детстве была обделена вниманием мамы. Окончательно с семьей отношения Кристина наладила после разрыва с Гариком.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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