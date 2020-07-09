Дружина популярного російського артиста Олександра Ревви Анжеліка продемонструвала ідеальне тіло на відпочинку
Як передає Politeka.net, красуня поділилася новими кадрами із відпочинку в Instagram. На знімках дружина артиста, який прославився під псевдонімом Артур Пирожков, позує на борту яхти в купальнику.
Так, на кадрах Анжеліка Ревва щосили насолоджується літнім сонцем на борту якогось плавзасобу. Можна припустити, що дружина артиста відпочиває на яхті. На ній чорний злитий купальник, що вигідно підкреслює струнку фігуру, і вільний пляжний халат в бежевих відтінках.
Анжеліка залишила волосся розпущеним і доповнила свій образ стильними сонцезахисними окулярами. На першому фото красуня мило посміхається під жарким сонцем, а на другому вона вже сидить у спокусливій позі, поправляючи волосся.
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«Широка страна моя родная...много в ней лесов, полей и рек...», - підписала фото Анжеліка.
Її пыдписники тут же відреагували на знімки. Відзначився в коментарях і її чоловік.
«Уфффффф», - не зміг стримати почуттів Ревва.
«найкрасивіша дівчина у світі!», «Богиня краси. Анжеліка, ви красуня!) Щастя!», «Перша фотографія як з обкладинки журналу», «Лялечка», «Богиня краси, звичайно тільки після Олександра Ревви», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Ревва похвалився зворушливим знімком з сім'єю.
«З Днем Сім'ї, Любові та Вірності!!! Нехай у кожному домі панує Мир, Добро, Радість, Щастя і ЛЮБОВ!!!» — він написав під фото.
Уточнимо, що на знімку Ревва позує поруч зі своєю дружиною і двома дочками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.
Нагадаємо, пристрасний Артур Пирожков пустився в танок прямо на вулиці, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, щасливий Артур Пирожков похвалився сімейною ідилією: «Аж обличчя сяють».
Також Politeka писала, що Артур Пирожков показав "округлі" дружину, фото говорять самі за себе.