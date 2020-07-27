Дружина російського актора і шоумена Олександра Ревви, Анжеліка, показала сімейну ідилію на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона розмістила нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Сім'ю Олександра Ревви, що виступає під псевдонімом Артур Пирожков, можна вважати однією з найбільш дружніх і гармонійних в російському шоу-бізнесі. Артист і його дружина постійно діляться спільними знімками і показують, як разом виховують дітей.

На цей раз на сторінці Анжеліки з'явилися два красивих фото, зроблених на заході. На першому вони разом з Олександром стоять на балконі, артист обіймає і пригортає дружину до себе, вечірній вітер розвіває волосся подружжя. На задньому плані можна помітить призахідне сонце, яке красиво відбивається у воді.

На іншому кадрі до Олександра і Анжеліці присоденилиась їх молодша дочка Амелі. Дівчинка тримається за руки батьків і променисто посміхається на камеру.

"Між двох сонць... 🌞👩🏽🌞 #СемьяРА", - підписала знімки Анжеліка.

Користувачі соціальної мережі захопилися сімейним щастям пари в коментарях:

"Спокою і миру вашому дому❤️"; "Які гарні ❤️"; "Анжеліка, у вас найкрасивіша сім'я! Щастя вам 😍 Люююю сильно-сильно) Я так розумію, що фотограф Аліса? 💖 Ну вона величезна молодець ,робить супер-фотки!!!; "Урааааа!!!! Новий пост!!!! 😘 Чекала)) Анжеліка, ви з Олександром дуже красива пара! Щастя🥰 найкраща сім'я💗🤗"; "Яка милота😍"; "Які ви гарні !Чудо )"; "Нескінченно прекрасні люди ✨✨✨"; "Крутяшки😍 не всім дано!".

Нагадаємо, бліда дружина Артура Пирожкова вразила видом в бікіні, рідкісне фото: "Такого не було ніколи".

Як повідомляла Politeka, радісний Артур Пиріжків похвалився сімейною ідилією: "Пирожкова і Пироженка".

Також Politeka писала, що схудла дружина Артура Пирожкова заворожила своїми достоїнствами.