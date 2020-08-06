Деякі зірки вирішили стати батьками нетрадиційним способом

Знаменитості, які мріють про дітей і з якої-небудь причини не можуть їх завести звичайним способом, звертаються до послуг сурогатних матерів, повідомляє Politeka.net. Читайте далі про зірок, які всупереч всьому стали батьками.

У 2011 році російський співак Філіп Кіркоров став батьком доньки Алли-Викторії, яка з'явилася на світ від сурогатної матері.

А у 2012 році таким же способом у артиста з'явився на світ син Мартін-Крістін.

Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін, завдяки репродуктивній технології, стали батьками двійнят, Лізи і Гаррі, у 2013 році.

При цьому стверджується, що артистка багато років тому заморозила свої яйцеклітини, тому така процедура вийшла.

Сергій Лазарєв вперше став батьком у 2014 році - сурогатна мати виносила сина Микиту, а у 2018 році стало відомо, що невідома жінка народила співакові дочку, Анну.

Репродуктивна технологія допомогла акторові, колишньому свату телеведучої Ксенії Собчк, 79-річному Еммануїлу Виторгану і його 57-річній дружині знову стати батьками. У 2019 році у подружжя з'явилася на світ донька, Клара. А за рік до цього у пари народилася дочка, Етель.

Два роки тому мережу облетіла новина, що співак Дмитро Маліков знову став батьком. На світ завдяки сурогатному материнству з'явився хлопчик Марк.

Зарубіжні зірки також вдавалися до таких послуг. Так, наприклад, світська левиця Кім Кардашьян. Перші дві вагітності зірка перенесла дуже важко, тому у 2018 році сурогатна мати народила дочку Чикаго Уест, а у 2019 - сина Саама.

Відома актриса Ніколь Кідман стала мамою чотири рази. Перших двох дітей, Ізабеллу і Коннора вона всиновила, дочку Сандей Роуз народила сама і стала мамою дівчинки Фейт Маргарет за допомогою сурогатної мами.

Николь Кидман – многодетная мама. Старшие дети, Коннор и Изабелла, были усыновлены в браке с Томом Крузом. В 2008 году... Gepostet von Кенгуру am Dienstag, 19. Juni 2012

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