Некоторые звезды решили стать родителями нетрадиционным способом

Знаменитости, мечтающие о детях и по какой-либо причине не могут их завести обычным способом, обращаются к услугам суррогатных матерей, сообщает Politeka.net. Читайте далее о звездах, которые вопреки всему стали родителями.

В 2011 году российский певец Филипп Киркоров стал отцом дочери Аллы-Виктории, которая появилась на свет от суррогатной матери.

А в 2012 году таким же способом у артиста появился на свет сын Мартин-Кристин.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, благодаря репродуктивной технологии, стали родителями двойняшек, Лизы и Гарри, в 2013 году.

При этом утверждается, что артистка много лет назад заморозила свои яйцеклетки, поэтому такая процедура получилась.

Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году - суррогатная мать выносила сына Никиту, а в 2018 году стало известно, что неизвестная женщина также родила певцу дочь, Анну.

Репродуктивная технология помогла актеру, бывшему свату телеведущей Ксении Собчк, 79-летнему Эммануилу Виторгану и его 57-летней жене снова стать родителями. В 2019 году у супругов появилась на свет дочь, Клара. А за год до этого у пары родилась дочь, Этель.

Два года назад сеть облетела новость, что певец Дмитрий Маликов снова стал отцом. На свет благодаря суррогатному материнству появился мальчик Марк.

Зарубежные звезды также прибегали к таким услугам. Так, например, светская львица Ким Кардашьян. Первые две беременности звезда перенесла очень тяжело, поэтому в 2018 году суррогатная мать родила дочь Чикаго Уэст, а в 2019 - сына Саама.

Известная актриса Николь Кидман стала мамой четыре раза. Первых двух детей, Изабеллу и Коннора она усыновила, дочь Сандэй Роуз родила сама и стала мамой малышки Фэйт Маргарет с помощью суррогатной мамы.

Николь Кидман – многодетная мама. Старшие дети, Коннор и Изабелла, были усыновлены в браке с Томом Крузом. В 2008 году... Gepostet von Кенгуру am Dienstag, 19. Juni 2012

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