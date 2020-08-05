Російський композитор і співак, колишній чоловік співачки Наташі Корольової, Ігор Ніколаєв зробив несподівану заяву
Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Миколаїв опублікував архівні фото, на якому він зображений поруч з Ігорем Матвієнко, Ігорем Крутим, Тото Кутуньо, Лаймою Вайкуле і Валерієм Меладзе.
«Ось вона, амнезія: абсолютно не пам'ятаю, на кого наша компашка дивиться з неприхованим захопленням?) Ясно, що це Юрмала, Концертного залу Дзінтарі, Нова Хвиля, але хто залишився за кадром?», - написав Миколаїв.
При цьому фолловери артиста практично зійшлися на думці, що на фото всі задивились на Аллу Пугачову.
«Які ви всі прекрасні і самі наші улюблені! Ігор Крутий, дуже люблю вашу творчість! ❤️❤️❤️Може на Аллу Пугачову дивитеся?», «Ви дивитеся на Аллу Борисівну🔥👆💥», «Алла Пугачова, звичайно», «На Аллу Борисівну!!!», - пишуть в коментарях. Хоча було нескольно і інших варіантів.
Нацбанк запустив в обіг нові гроші, час "папірців" закінчується: "З третього серпня..."
Екс-холостяк Макс Михайлюк розважився з молодою коханкою в літаку: "Дашулька краще в 100 разів"
Фігуриста сестра Наташі Корольової показала спеку на капоті машини: "Розумниця, дівчинка!"
Виплата пенсій зірвана, українці масово голодують: "Не бачили грошей з березня...", названа причина
Не витримав і чоловік Примадонни Максим Галкін.
«Господя, ну невже незрозуміло, на кого ви все життя з таким непідробним захопленням дивитеся? Які варіанти, Ігор? У тебе не повинно бути варіантів!», - написав він.
Ігор Ніколаєв відповів шоумену: «На твою дружину, Макс, все життя - з захопленням!»
Нагадаємо, Миколаїв згадав про свою русалці Королевою, кадри напруження пристрастей: «очі горять любов'ю».
Як повідомляла Politeka, Басков в червоному вразив екс-коханця Королевою: «Коля, просто офігєть».
Також Politeka писала, що скандальний Тарзан з вусами переплюнув екс-коханця Наташі Корольової: "Фу, це даремно".