Російський композитор і співак, колишній чоловік співачки Наташі Корольової, Ігор Ніколаєв зробив несподівану заяву

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Миколаїв опублікував архівні фото, на якому він зображений поруч з Ігорем Матвієнко, Ігорем Крутим, Тото Кутуньо, Лаймою Вайкуле і Валерієм Меладзе.

«Ось вона, амнезія: абсолютно не пам'ятаю, на кого наша компашка дивиться з неприхованим захопленням?) Ясно, що це Юрмала, Концертного залу Дзінтарі, Нова Хвиля, але хто залишився за кадром?», - написав Миколаїв.

При цьому фолловери артиста практично зійшлися на думці, що на фото всі задивились на Аллу Пугачову.

«Які ви всі прекрасні і самі наші улюблені! Ігор Крутий, дуже люблю вашу творчість! ❤️❤️❤️Може на Аллу Пугачову дивитеся?», «Ви дивитеся на Аллу Борисівну🔥👆💥», «Алла Пугачова, звичайно», «На Аллу Борисівну!!!», - пишуть в коментарях. Хоча було нескольно і інших варіантів.

Не витримав і чоловік Примадонни Максим Галкін.

«Господя, ну невже незрозуміло, на кого ви все життя з таким непідробним захопленням дивитеся? Які варіанти, Ігор? У тебе не повинно бути варіантів!», - написав він.

Ігор Ніколаєв відповів шоумену: «На твою дружину, Макс, все життя - з захопленням!»

Нагадаємо, Миколаїв згадав про свою русалці Королевою, кадри напруження пристрастей: «очі горять любов'ю».

Як повідомляла Politeka, Басков в червоному вразив екс-коханця Королевою: «Коля, просто офігєть».

Також Politeka писала, що скандальний Тарзан з вусами переплюнув екс-коханця Наташі Корольової: "Фу, це даремно".