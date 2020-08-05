Российский композитор и певец, бывший супруг артистки Наташи Королевой, Игорь Николаев сделал неожиданное заявление

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Николаев опубликовал архивные фото, на котором он запечатлен рядом с Игорем Матвиенко, Игорем Крутым, Тото Кутуньо, Лаймой Вайкуле и Валерием Меладзе.

«Вот она, амнезия: совершенно не помню, на кого наша компашка смотрит с нескрываемым восхищением?) Ясно, что это Юрмала, Концертный зал Дзинтари, Новая Волна, но кто остался за кадром?», - написал Николаев.

При этом фолловеры артиста практически сошлись во мнении, что на фото все засмотрелись на Аллу Пугачеву.

«Какие вы все прекрасные и самые наши любимые! Игорь Крутой, очень люблю ваше творчество! ❤️❤️❤️Может на Аллу Пугачёву смотрите?», «Вы смотрите на Аллу Борисовну🔥👆💥», «Алла Пугачева, конечно», «На Аллу Борисовну!!!», - пишут в комментариях. Хотя было нескольно и других вариантов.

Не выдержал и муж Примадонны Максим Галкин.

«Господя, ну неужели непонятно, на кого вы всю жизнь с таким неподдельным восхищением смотрите? Какие варианты, Игорь? У тебя не должно быть вариантов!», - написал он.

Игорь Николаев ответил шоумену: «На твою супругу, Макс, всю жизнь - с восхищением!»

Напомним, Николаев вспомнил о своей русалке Королевой, кадры накала страстей: «глаза горят любовью».

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