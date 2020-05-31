Знаменитый певец Игорь Николаев похвастался народной любовью к своему творчеству и показал архивное видео с Наташей Королевой

Известный российский композитор и певец поздравил с днем рождения свою бывшую жену Королеву, напомнив ей об их совместном хите. Соответствующий пост Николаев опубликовал в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, певец поделился фотографией автомобиля, владелец которого решил оригинально украсить свой капот, разместив на нем совместное фото Николаева и Королевой. На снимке артисты позируют на фоне воды, судя по всему, без одежды.

«Нашёл в интернете смешное и трогательное фото: владелец авто решил увековечить на своём капоте Дельфина и Русалку (а песня 1990-го года, в этом году 30 лет, автомобилю, видимо, примерно столько же). Это и есть народная любовь и память, которая хранит песни про Маленькую страну, про Жёлтые тюльпаны, и ещё много песен, которые я для тебя написал. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАТАША, счастья тебе и твоей семье!», - написал Николаев в подписи к снимку.

Он также поделился старым видео, на котором они с молодой еще Королевой исполняют свой хит о дельфине и русалке. Юная Королева вовсю отплясывает в коротком топике, отбивая ритм песни маракасом.

Поклонники присоединились к поздравлениям Николаева и принялись комментировать пост.

«Николаев, любит Королеву», «Какая прелесть! Вот до чего доводит любовь!!!», «Смотрите, Игорь, жена за такое по голове не погладит», «Я думаю, жене это не очень приятно, можно было бы официально поздравить, а то выставил море чувств», «Глаза горят любовью! Очень красивые!», - пишут люди.

Напомним, Игорь Николаев засветил Пугачеву в обнимку с известным красавчиком, фото.

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