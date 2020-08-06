Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася незвичайним роликом, який записувала протягом півроку

Вже досить тривалий період Настя активно користується молодіжним додатком "Тік-Ток". Співачка не тільки стала популярна на даній платформі, але ще й встигає там набирати свою аудиторію з новим розмахом. Записуючи спеціальні відео для програми, Настя бере участь у різних челленджах, влаштовує свої і навіть змінює образи завдяки фільтрам.

Тому, монтаж оригінальних роликів для неї не проблема. В цей раз в Instagram Настя поділилася одним з таких відео, в якому показала, як змінювалася протягом півроку, як виглядала без макіяжу і навіть захопила яскравою зовнішністю з нюдовым мейкапом. При цьому варто відзначити, що під час одного з своїх интеревью з блогером Настя заявила: вона не користується уколами краси, не робила ботокс і категорично проти робити губи.

У той же час співачку часто порівнюють з Ані Лорак, яка, як відомо, зовсім не проти скористатися послугами косметолога.

«Прикольно 👍», «Ааа круто ❤️❤️❤️», «У мене аж очі закрутилася 🤪😂❤️», «Шо вже?!😍», «Крутяк, слів немає...🔥», «Це просто шедеврально🙌🙌🙌🙌ребзя зацініть пож мій шок контент💖💖💖💖», «Баба 🔥🔥🔥», «Боже, Настю, як я тобі по-людськи люблю!!!😍❤️👏👏👏», «Ви найчарівніша жінка 😍❤️🌹», «Ваууу🤩🤩🔥❤️», «Краса і тільки🔥😂», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, ми писали ,чтоАни Лорак помітно помолодшала, однак уколи ботокса все ж позначилися на її красі. Втім, багато фанатів схвалюють подібне, заявляючи, що співачка виглядає добре і молодше з каждным вдень - це її не псує, а додає шарму. Інші коментатори в Instagram також пишуть, що співачці слід "давно зупинитися.

До цього Настя вирішила підкреслити свою фігуру в модному нюдовом костюмі. При цьому дівчина пройшлася на вулиці і весело потанцювала перед об'єктивом, привертаючи увагу до себе.

І якщо вдень раніше дівчину розкритикували за відвертий вигляд в білому білизна і недоречні танці у ванній, то в цей раз користувачі мережі вохстились роликом:

«Мощнейше увірвалася😂», «Чітко під трек підійшло🔥🔥», «Летючою ходою 😎», «Така класна 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чортицю, розганяє тугу!!!», «Такої ж», «Шикарна 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood як у всіх муда....ів😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Метеликів наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - запальничка🔥🔥», «Я перша 😍😍😍 Настя ,ви як завжди на висоті», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".