Отримання високих балів на ЗНО ще не гарантує вступ до бажаних навчальних закладів

Про це пише видання АрміяInform.

Зокрема, з такими проблемами можуть зіткнутися абітурієнти, які вирішили вступити до військових закладів.

Випусники, які розраховували лише на високі бали ЗНО й не готувалися фізично, переоцінили свої спортивні можливості, тому масово провалюють екзамени з фізичної підготовки.

Окрім екзамену та результатів ЗНО, таким абітурієнтам ще треба пройти обов’язковий медогляд та психологічний відбір.

Утім, уже перші іспити, зокрема обов’язковий для всіх абітурієнтів з фізпідготовки, продемонстрував, що далеко не всі випусники можуть одягнути курсантський однострій і в майбутньому стати оборонцями рідної землі.

За словами начальника кафедри фізичного виховання Національної академії сухопутних військ Сергія Романчука, за перші два дні у їхньому виші іспит склали майже 500 осіб, але навіть високі бали їм не гарантують вступ.

"З них — до 200 дівчат і близько 300 хлопців. Для всіх абітурієнтів випробування складаються з трьох вправ: перша — біг на 100 метрів; друга — підтягування на перекладині для хлопців, для дівчат — комплексна силова вправа; третя вправа на витривалість — для хлопців крос на 3 кілометри, для дівчат — 1 кілометр. До слова, найважче всім дається саме вправа на витривалість. Багато абітурієнтів не вкладаються у той мінімальний час, який потрібен для виконання нормативу", - заявив офіцер та додав, що після іспиту відсіяли майже 30% абітурієнтів, які навіть з високими балами ЗНО провалили нове випробування.

"Більшість з них навіть не знали умов виконання тієї чи іншої вправи. Тобто вони просто не готувалися до екзамену. А цю дисципліну не зазубриш за день або вивчиш за тиждень чи місяць. Репетитор тут не допоможе! Халява не пройде! Реально треба пів року – рік цілеспрямовано готуватися до складання іспиту з фізичної підготовки", - резюмував Романчук у спілкуванні з журналістами.

"А потім гребуть усіх підряд на додатковому наборі", "А потім придумують річні курси, та різні кафедри тобто набирають по оголошенню", - прокоментували українці.

Раніше ми розповідали, що у ЗНО-2020 взяли участь понад 380 тисяч абітурієнтів.

2020 рік виявився рекордним. Справа у тому, що цьогоріч максимальну кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб, це на 63% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.

Організатори ЗНО-2020 цей феномен пояснили тим, що через карантин учні сиділи вдома і мали більше часу підготуватися до важливого тестування. Однак, кількість тих, хто на 200 балів написав українську, зменшилося ледь не вдвічі.

Нагадаємо, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."

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