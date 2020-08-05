Українська співачка Тіна Кароль підкорила ніжним образом в стилі головної героїні "Титаніка" Рози

В цей раз в мережі з'явився оригінальний кадр з спеціальній фотосесії артистки на сторінці "ФанТіна" в соціальній мережі Instagram.

Так, шанувальники представили кадр з книги "Тіна Кароль. Одним Кадром". Ця фотокнига, знята відомим французьким фотографом Serban DArgent. Робота над книгою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

«Видана "Тіна Кароль. Одним Кадром" у форматі coffee table book, який передбачає відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги - відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло накладом лише 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські вбрання, таких брендів - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на сторінці Фантіни.

Також повідомляється, що всі гроші, виручені від продажу фотокниги, будуть спрямовані в Благодійний фонд Тіни Кароль "Полюс тяжіння" на допомогу дитячим онкологічним лікарням України.

Шанувальники не змогли пройти повз, деякі порівняли зірку з головною героїнею «Титаніка» Розою:

«Тіночка а де можна придбати цю книгу_купить.ціна?», «Книга ще продається?», «Як Троянда з фільму Титанік. Дуже гарно.👏», «Про мій боже, яка ж Красуня. Обожнюю ❤️😍❤️❤️❤️».

Як відомо, вдома і не на публічних заходах Тіна намагається бути в простій одежі, без прикрас і макіяжу. Щоб берегти шкіру і локони, зірка в повсякденному житті рідко чепуриться. При цьому її світле обличчя без косметики виглядає також яскраво.

Кілька годин тому зірка поділилася невеликим відео, заснятым в машині під час поїздки. Позуючи в звичайному і затишному вигляді, Тіна одразу ж привернула увагу до себе. На фан-сторінці Кароль також з'явився ролик.

«Тіночка любителька швидкості😍 #ТинаКароль #TinaKarol», - йдеться в повідомленні «Фантіни».

Ось що пишуть самі шанувальники:

«любителька гри на нервах», «Куди так мчить цікаво погана дівчинка 😂😂біжи Катєчка біжи», «А шо там написано», «любимо швидкість,інтригу і попустувати на нервах...молодець», «Любимка наша.❤️», «Погана дівчинка 😍», «Тіна, Тіна, ух🔥».

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