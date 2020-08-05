Російський шоумен Гарік Харламов знатно потішив своїх шанувальників в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, поки ще нинішній чоловік актриси Христини Асмус вирішив викласти курйозне відео в своєму особистому Instagram.

На відеоролику Гарік Харламов постав відразу в кількох жіночих образах, у тому числі з діадемою на голові і глибоким декольте.

"Ну х**й знає", - лаконічно підписав курйозне відео російський гуморист.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію Гаріка Харламова і жартома припустили, що саме через такі відео зоряні шлюби і розпадаються.

"Гарік, тобі йде. Прекрасний, як ніколи", "Так шлюби і розпадаються", "Хоч би поголився!", "Схуд щось сильно", "Суворий янгол", "Шедевр", "І схуд, і підлогу змінив. Став скажено жіночний", "Гарік, ти молодець і кращий клоун всієї русі. Повага", "Тобі личить!", "Таки вогонь! Який великий ніс", "Це шикарно", "Хороша чортиця", "З макіяжем попрацювати, а так непогано)", "Нормальок розлучення вплинуло на зовнішність", "Так ось чому ви розлучилися", - пожартували вони в комментариях.

Раніше ми розповідали, що Христина Асмус після зйомок в "Тексті" стала жертвою цькування в соціальних мережах.

Так, актриса раніше опублікувала у себе на сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегов, висміюють недоброзичливців.

«Да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш», «Хештегі гармата», «Відмивання після Янковського», «А тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє», - писали заздрісники в коментарях.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.