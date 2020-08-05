Российский шоумен Гарик Харламов знатно повеселил своих поклонников в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, пока еще нынешний муж актрисы Кристины Асмус решил выложить курьезное видео в своем личном Instagram.

На видеоролике Гарик Харламов предстал сразу в нескольких женских образах, в том числе с диадемой на голове и глубоким декольте.

"Ну х**й знает", - лаконично подписал курьезное видео российский юморист.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию Гарика Харламова и в шутку предположили, что именно из-за таких видео звездные браки и распадаются.

"Гарик, тебе идёт. Прекрасен как никогда", "Так браки и распадаются", "Хоть бы побрился!", "Похудел что-то сильно", "Суровый ангел", "Шедевр", "И похудел, и пол сменил. Стал чертовски женственен", "Гарик, ты молодец и лучший клоун всея руси. Уважение", "Тебе идет!", "Таки огонь! Какой большой нос", "Это шикарно", "Хороша чертовка", "С макияжем поработать, а так неплохо)", "Нормалек развод повлиял на внешность", "Так вот почему вы расстались", - пошутили они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Кристина Асмус после съемок в "Тексте" стала жертвой травли в социальных сетях.

Так, актриса ранее опубликовала у себя на странице черно-белое фото, на котором она стоит под душем без одежды. Она была развернута спиной, а по коже и волосам стекала вода. Кристина Асмус этот пост никак не подписала, просто поставила много хештегов, высмеивающих недоброжелателей.

«Да ладно, уже все видели, че руки держишь», «Хэштеги пушка», «Отмывание после Янковского», «А тут вас хлором поливают? На лицо просто попадает», - писали завистники в комментариях.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.