Долар і євро сказилися, НБУ вразив різкими змінами курсу валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 5 серпня зробить неймовірно боляче гривні, вона буде рятуватися неймовірним втечею.

Так, долар після вчорашнього падіння сьогодні почне торги з неймовірного плюси: +8,6 гривні за сто Бенджаміна Франклинов. До середини минулого дня валюта піднялася ще вище, до 2782,69 грн, проте гривні вдалося її трохи «приборкати».

курс валют, обмінник, долар

Євро також не залишилося осторонь, торги почнуться з неймовірних +20,65 гривень за сто банкнот.

Популярні новини зараз

Нові доплати отримають українці, важливе розпорядження Кабміну: "Більше шести тисяч гривень на кожного..."

На рахунки Приватбанку українцям нарахують нову компенсацію, кого торкнеться: "П'ять тисяч гривень отримають..."

Асмус не стрималася і проговорилася про майбутнє весілля Харламова: "Нєфіг було..."

Мокра Тіна Кароль приголомшила спокусливими формами без білизни: "Солодка вишенька"
Показати ще

Курс валют від НБУ на 5 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів   2782,25 гривні;

100 євро —3272,34 гривні.

Вибух у Бейруті знищив цілий район, тисячі постраждалих

Число загиблих в Бейруті зросла до 73 осіб, понад 3,7 тис. отримали поранення.

Попередня причина трагедії в порту Бейрута — вибух 2,7 тисячі тонн селітри під час зварювальних робіт. Речовина знаходилася на складі більше шести років, заявив прем'єр-міністр Лівану Хассан Дияб.

За інформацією місцевих ЗМІ, які були присутні на засіданні ради оборони країни, перед трагедією робочі лагодили двері на складі. У якийсь момент в ангар, де зберігалася селітра, потрапила іскра. З-за неї спалахнули вибухові речовини, слідом здетонувала селітра.

Правила банківських платежів різко змінилися, термінова заява НБУ: "Тепер клієнти будуть..."

Система електронних платежів тепер працює в режимі 23/7.

Згідно з повідомленням, перехід на розширену роботу СЕП дозволить оформляти, а також обробляти як можна більше заявок.

Фото: Нацбанк

Відтепер Національний банк буде працювати в режимі постійного контакту з клієнтом, що має істотно підвищити ефективність СЕП серед населення. Очікується, що до безконтактной оплаті стали долучатися останнім часом люди похилого віку.

Нагадаємо, відновлення економіки і зростання інфляції, в Нацбанку терміново попередили українців: "Найгірший період...".

Як повідомляла Politeka, новий криза доб'є українців, уріжуть зарплати ще більше: названо терміни.

Також Politeka писала, що безробітним українцям знайшли застосування, важлива інформація: "Тепер заробляють".