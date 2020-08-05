Долар і євро сказилися, НБУ вразив різкими змінами курсу валют: що буде з гривнею
Курс валют в Україні 5 серпня зробить неймовірно боляче гривні, вона буде рятуватися неймовірним втечею.
Так, долар після вчорашнього падіння сьогодні почне торги з неймовірного плюси: +8,6 гривні за сто Бенджаміна Франклинов. До середини минулого дня валюта піднялася ще вище, до 2782,69 грн, проте гривні вдалося її трохи «приборкати».
Євро також не залишилося осторонь, торги почнуться з неймовірних +20,65 гривень за сто банкнот.
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Курс валют від НБУ на 5 серпня виглядає наступним чином:
100 доларів 2782,25 гривні;
100 євро —3272,34 гривні.
Вибух у Бейруті знищив цілий район, тисячі постраждалих
Число загиблих в Бейруті зросла до 73 осіб, понад 3,7 тис. отримали поранення.
Попередня причина трагедії в порту Бейрута — вибух 2,7 тисячі тонн селітри під час зварювальних робіт. Речовина знаходилася на складі більше шести років, заявив прем'єр-міністр Лівану Хассан Дияб.
За інформацією місцевих ЗМІ, які були присутні на засіданні ради оборони країни, перед трагедією робочі лагодили двері на складі. У якийсь момент в ангар, де зберігалася селітра, потрапила іскра. З-за неї спалахнули вибухові речовини, слідом здетонувала селітра.
Правила банківських платежів різко змінилися, термінова заява НБУ: "Тепер клієнти будуть..."
Система електронних платежів тепер працює в режимі 23/7.
Згідно з повідомленням, перехід на розширену роботу СЕП дозволить оформляти, а також обробляти як можна більше заявок.
Відтепер Національний банк буде працювати в режимі постійного контакту з клієнтом, що має істотно підвищити ефективність СЕП серед населення. Очікується, що до безконтактной оплаті стали долучатися останнім часом люди похилого віку.
Нагадаємо, відновлення економіки і зростання інфляції, в Нацбанку терміново попередили українців: "Найгірший період...".
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