Долар і євро сказилися, НБУ вразив різкими змінами курсу валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 5 серпня зробить неймовірно боляче гривні, вона буде рятуватися неймовірним втечею.

Так, долар після вчорашнього падіння сьогодні почне торги з неймовірного плюси: +8,6 гривні за сто Бенджаміна Франклинов. До середини минулого дня валюта піднялася ще вище, до 2782,69 грн, проте гривні вдалося її трохи «приборкати».

Євро також не залишилося осторонь, торги почнуться з неймовірних +20,65 гривень за сто банкнот.

Курс валют від НБУ на 5 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів 2782,25 гривні;

100 євро —3272,34 гривні.

Вибух у Бейруті знищив цілий район, тисячі постраждалих

Число загиблих в Бейруті зросла до 73 осіб, понад 3,7 тис. отримали поранення.

Попередня причина трагедії в порту Бейрута — вибух 2,7 тисячі тонн селітри під час зварювальних робіт. Речовина знаходилася на складі більше шести років, заявив прем'єр-міністр Лівану Хассан Дияб.

За інформацією місцевих ЗМІ, які були присутні на засіданні ради оборони країни, перед трагедією робочі лагодили двері на складі. У якийсь момент в ангар, де зберігалася селітра, потрапила іскра. З-за неї спалахнули вибухові речовини, слідом здетонувала селітра.

Правила банківських платежів різко змінилися, термінова заява НБУ: "Тепер клієнти будуть..."

Система електронних платежів тепер працює в режимі 23/7.

Згідно з повідомленням, перехід на розширену роботу СЕП дозволить оформляти, а також обробляти як можна більше заявок.

Відтепер Національний банк буде працювати в режимі постійного контакту з клієнтом, що має істотно підвищити ефективність СЕП серед населення. Очікується, що до безконтактной оплаті стали долучатися останнім часом люди похилого віку.

Нагадаємо, відновлення економіки і зростання інфляції, в Нацбанку терміново попередили українців: "Найгірший період...".

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