К чему нужно готовиться

Стало известно, когда и как начнет восстанавливаться украинская экономика после кризиса и карантина

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка Украины.

В регуляторе уверены, что украинская экономика начнет восстанавливаться после кризиса и карантина, а вместе с этим ускорится и рост цен на товары и услуги.

Кроме этого, Нацбанк прогнозирует в следующем году экономический рост на 4%.

"Украинская экономика постепенно восстанавливается от кризиса, а вместе с этим ускорится и рост цен. Экономика сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%. В свою очередь, инфляция ускорится до 4,7% на конец этого года и также будет близкой к среднесрочной цели Национального банка 5% в последующие годы. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службу государственного регулятора.

В Нацбанке уверены, что худший период для экономики уже позади, ведь уменьшение карантинных ограничений будет способствовать оживлению деловой активности в Украине.

Ранее мы рассказывали про обвал гривны, который поможет возродить национальную экономику.

Для оживления экономики нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривны.

Тем более Нацбанк уже показал, что он не планирует возвращаться к низкому курсу доллара в Украине.

Тренд на ослабление национальной валюты на текущей неделе продолжится, поэтому сейчас лучшее время для покупки валюты, пока она не выросла в цене. А вот продавать ее спешить не надо, можно продешевить.

Напомним, в МВФ предупредили, что уничтожит экономику: "Почти в два раза больше, чем..."

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