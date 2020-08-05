Доллар и евро взбесились, НБУ поразил резкими изменениями курса валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 5 августа сделает невероятно больно гривне, она будет спасаться невероятным бегством.

Так, доллар после вчерашнего падение сегодня начнет торги с невероятного плюса: +8,6 гривны за сто Бенджаминов Франклинов. К средине прошлого дня валюта поднялась еще выше, до 2782,69 грн, однако гривне удалось ее немного «обуздать».

Евро также не осталось в стороне, торги начнутся с невероятных +20,65 гривен за сто банкнот.

Курс валют от НБУ на 5 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2782,25 гривны;

100 евро —3272,34 гривны.

Взрыв в Бейруте уничтожил целый район, тысячи пострадавших

Число погибших в Бейруте выросло до 73 человек, более 3,7 тыс. получили ранения.

Предварительная причина трагедии в порту Бейрута — взрыв 2,7 тысячи тонн селитры во время сварочных работ. Вещество находилось на складе более шести лет, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб.

По информации местных СМИ, которые присутствовали на заседании совета обороны страны, перед трагедией рабочие чинили дверь на складе. В какой-то момент в ангар, где хранилась селитра, попала искра. Из-за неё вспыхнули взрывчатые вещества, следом сдетонировала селитра.

Правила банковских платежей резко изменились, срочное заявление НБУ: "Теперь клиенты будут..."

Система электронных платежей теперь работает в режиме 23/7.

Согласно сообщению, переход на расширенную работу СЭП позволит оформлять, а также обрабатывать как можно больше заявок.

Отныне Национальный банк будет работать в режиме постоянного контакта с клиентом, что должно существенно повысить эффективность СЭП среди населения. Ожидается, что к безконтактной оплате стали приобщаться в последнее время люди пожилого возраста.

Напомним, восстановление экономики и рост инфляции, в Нацбанке срочно предупредили украинцев: "Худший период...".

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, урежут зарплаты еще больше: названы сроки.

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