Доллар и евро взбесились, НБУ поразил резкими изменениями курса валют: что будет с гривной
Курс валют в Украине 5 августа сделает невероятно больно гривне, она будет спасаться невероятным бегством.
Так, доллар после вчерашнего падение сегодня начнет торги с невероятного плюса: +8,6 гривны за сто Бенджаминов Франклинов. К средине прошлого дня валюта поднялась еще выше, до 2782,69 грн, однако гривне удалось ее немного «обуздать».
Евро также не осталось в стороне, торги начнутся с невероятных +20,65 гривен за сто банкнот.
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Курс валют от НБУ на 5 августа выглядит следующим образом:
100 долларов — 2782,25 гривны;
100 евро —3272,34 гривны.
Взрыв в Бейруте уничтожил целый район, тысячи пострадавших
Число погибших в Бейруте выросло до 73 человек, более 3,7 тыс. получили ранения.
Предварительная причина трагедии в порту Бейрута — взрыв 2,7 тысячи тонн селитры во время сварочных работ. Вещество находилось на складе более шести лет, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб.
По информации местных СМИ, которые присутствовали на заседании совета обороны страны, перед трагедией рабочие чинили дверь на складе. В какой-то момент в ангар, где хранилась селитра, попала искра. Из-за неё вспыхнули взрывчатые вещества, следом сдетонировала селитра.
Правила банковских платежей резко изменились, срочное заявление НБУ: "Теперь клиенты будут..."
Система электронных платежей теперь работает в режиме 23/7.
Согласно сообщению, переход на расширенную работу СЭП позволит оформлять, а также обрабатывать как можно больше заявок.
Отныне Национальный банк будет работать в режиме постоянного контакта с клиентом, что должно существенно повысить эффективность СЭП среди населения. Ожидается, что к безконтактной оплате стали приобщаться в последнее время люди пожилого возраста.
Напомним, восстановление экономики и рост инфляции, в Нацбанке срочно предупредили украинцев: "Худший период...".
Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, урежут зарплаты еще больше: названы сроки.
Также Politeka писала, что безработным украинцам нашли применение, важная информация: "Теперь зарабатывают".