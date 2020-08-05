Дочь Оли Поляковой Маша примерила на себя роль настоящей модели на новых гламурных фото

15-летняя красотка опубликовала снимки в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых фотографиях Маша позирует в короткой черной юбке, белой майке и наброшенной сверху белой рубашке с коротким рукавом. Яркий акцент в образ юной красотки добавляет макияж с крупными стрелками и зелеными тенями в уголках глаз. Полякова-младшая также не упустила возможность продемонстрировать свою любовь к трендам и добавила к своему наряду украшение в виде массивной цепи.

На снимках Маша позирует с уверенностью настоящей модели. Девушка дерзко смотрит прямо в камеру и томно прижимает к лицу руку, словно поправляя разлетевшиеся на ветру волосы.

Подписчики Маши оставили под ее постом множество комментариев.

«Ты звезда», «ты шикарная девочка!», «Машенька, ты просто космос!!», «Девушка красиво позирует, бесспорно. Но что за пятно на простыне на третьем фото? Фу такое постить», «Фотографии бомба, вся в мамочку красотку», «Маша какая ты красивая, я не могу», - пишут люди.

До этого мы писали, что Маша показала себя в смелом образе.

На фото Маша сидит в подвесном кресле в красном купальнике с "невидимыми" частями. Волосы Маша оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка не стеснялась показать свое загорелое тело и фигуру, которая досталась от матери.

Напомним, малолетняя дочь Поляковой с травмированной ногой огорошила развлечениями с парнем: "Жесть, он...".

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в мини-купальнике показала, что унаследовала от мамы: "Что за красотка?".

Также Politeka писала, что дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала, фото: "Похожи больше, чем с мамой".