В этот раз старшая дочь знаменитой певицы Оли Поляковой показала, как веселилась со своим новым молодым человеком и неожиданно получила травму

Так, в этот раз Маша, не так давно рассказавшая о своем новом парне, удивила фото с молодым человеком. Будущая модель не только восхитила фанатов дерзким образом и (Маша даже успела поцеловаться на камеру), но и озадачила кадрами с травмированной во время вечера ногой, сообщает Politeka.

Девушке не так давно исполнилось всего 15 лет, поэтому внимание к юной звезде всегда приковано особенно сильно - ее посты, новые фото, стори и любые замечания сразу же обсуждают и активно комментируют в сети. Маша на хейтеров не реагирует, а эпатировать публику очень даже любит.

На своей странице в Instagram 15-летняя девушка опубликовала серию снимков, сделанных во время прогулки по городу с бойфрендом и кадры, сделанные после того, как ей ногу забинтуют:

«А все так хорошо начиналось 😂😂31.07.2020 - 1.08.2020», - написала Маша.

Вот что ответили поклонники:

«Это у кого ногти такие не подстриженые, капец, Маша! Если это у парня твоего - почему молчишь?? Руки, ноги должны быть ухоженные», «Вы такие милые))», «Всё из-за ваших Интернетов...», «О Господи, где ты его нашла...», «Маша, поправляйся💕», «Бідолаха, одужуй!», «Ты пробила носик? 😍», «Маруся нашла себе приключение на свою с*аку😂💘», «Зачем прокалывать нос,фу 🤦‍♂️», «Большая вероятность того, что этот парень с тобой из-за денег».

До этого юную дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Машу застукали во время поцелуя с парнем.

Как можно заметить, снимок сделал молодой человек во время поцелуя. Вместо подписи, над ними виднеется два сердечка.

При этом поклонники Маши Поляковой не смоли что-либо сказать, ведь снимок был размещен у нее в Сторис.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

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