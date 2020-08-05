Відома модель з Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорила ідеальною фігурою в сміливому костюмі для йоги

Красуня поділилася свіжими фотографіями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Олівейра позує в простій домашній обстановці, виставляючи напоказ своє підтягнуте тіло в облягаючому одязі для занять йогою. Її блакитний костюм складається з топа з оригінальним декором у вигляді великих дірок на спині і облягаючих штанів.

Модель позує спиною до камери, тому глядачі можуть у повну силу насолодитися ракурсом, який дозволяє красуні виставити свою апетитну п'яту точку в самому вигідному світлі і не приховує нічого.

На другому фото Олівейра сіла прямо на підвіконня, задумливо дивлячись у бік.

Шанувальники знаменитої моделі залишили під знімками безліч захоплених відгуків, в яких гідно оцінили красу зірки.

Раніше ми писали, що Олівейра поділилася новими фотографіями в своєму Instagram. На них Жизель позує в простому, але від цього не менш спокусливій образі. На моделі короткий спортивний топік і чорні штани для йоги. Як і годиться такому поряд, штани зроблені з тонкої тканини і сидять на красуні в обтяжку, підкреслюючи її підтягнуту п'яту точку.

На фотографіях Жизель позує спиною до камери, дозволяючи глядачам у всіх подробицях розглянути свої пишні форми. Також на фото чітко видно, що модель позує в максимально природному образі без косметики на обличчі.

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