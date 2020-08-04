Колишня солістка гурту "ВІА Гра", а нині популярна українська сольна співачка Міша Романова показала, в якому розкішному образі відзначила свій день народження

Напередодні зірка відзначила свій ювілей - їй виповнилося 30 років, повідомляє Politeka.net. Зірка не могла не влаштувати свято з такого приводу, і вже встигла отримати безліч привітань від інших знаменитостей. А наступного дня після урочистості Міша вирішила показати шанувальникам, у якому образі вона відзначала день народження.

Так, Романова опублікувала в Instagram новий знімок, на якому вона позує в розкішній сукні. Яскраво-червоний наряд привертає до себе увагу не тільки пристрасним кольором, але і глибоким декольте, високим вирізом на вузькій спідниці і довгим шлейфом. Сукня ідеально підкреслює всі достоїнства жіночної фігури зоряної красуні.

Свій образ фатальної блондинки Міша доповнила стильним укладанням з розкішними кучерями.

«Відсвяткували», - коротко підписала фото співачка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімок.

«Сподіваюся вчорашнє 30-річчя запам'ятається на все життя», «Богиня», «Красуня», «Ще раз зі святом. Фото динаміт», «У Вас дуже гарна фігура!», «Краса страшна сила», «Шикарна», «бомбічна, з днем народження, розкішна артистка!», «Нема до чого причепитися», «Чудово виглядаєш. Божевільна, радісна, блискуча, красуня, елегантна», - пишуть люди.

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