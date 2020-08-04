Зірка студії «Квартал 95» Лєра Товстолєс зі смаком відзначила Всесвітній день шампанського

Стильне фото популярної української артистки з'явилося на сторінці «Жіночого Кварталу» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На чорно-білому знімку Лєра розслаблено лежить на ліжку. На ній чорні латексні штани в обтяжку і короткий чорний гольф, а також стильні черевики з масивною підошвою. Зірка розкинулася на ліжку, тримаючи в одній руці відкриту пляшку шампанського.

Цей знімок був опублікований не випадково, адже саме 4 серпня в усьому світі відзначається день народження ігристого напою.

«"Я п'ю шампанське тільки в двох випадках - коли я закохана і коли не закохана." Коко Шанель. З Днем шампанського! Подаруйте собі увечері келих ігристого свята», - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники «Кварталу» тут же засипали фото артистки лайками, а одна з них у відповідь на пропозицію в пості написала: «Із задоволенням!».

Раніше ми писали, що Товстолєс опублікувала фото і відео, поставши перед передплатниками у різних образах.

На першому фото вона позує в білій блузі в дрібний горошок, накинутій поверх топа. З аксесуарів на ній – масивна ланцюжок, схожа на золото, а також великі сережки. Образ доповнюють витончений макіяж, що підкреслює природну красу зірки, і сонцезахисні окуляри.

На відео Лєра постала перед глядачами в чорній шифоновій блузі з голими плечима і дуже глибоким декольте. Її губи нафарбовані яскраво-червоною помадою. Дівчина підморгує в камеру.

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