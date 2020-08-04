Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес со вкусом отметила Всемирный день шампанского

Стильное фото популярной украинской артистки появилось на странице «Женского Квартала» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На черно-белом снимке Лера расслаблено лежит на кровати. На ней черные латексные штаны в обтяжку и короткий черный гольф, а также стильные ботинки с массивной подошвой. Звезда раскинулась на кровати, придерживая в одной руке открытую бутылку шампанского.

Этот снимок был опубликован не случайно, ведь именно 4 августа во всем мире отмечается день рождения игристого напитка.

«"Я пью шампанское только в двух случаях - когда я влюблена и когда не влюблена." Коко Шанель. С Днем шампанского! Подарите себе вечером бокал игристого праздника», - говорится в подписи к фото.

Поклонники «Квартала» тут же засыпали фото артистки лайками, а одна из них в ответ на предложение в посте написала: «С удовольствием!».

Ранее мы писали, что Товстолес опубликовала фото и видео, представ перед подписчиками в разных образах.

На первом фото она позирует в белой блузе в мелкий горошек, накинутой поверх топа. Из аксессуаров на ней – массивная цепочка, похожая на золото, а также крупные серьги. Образ дополняют изящный макияж, подчеркивающий природную красоту звезды, и солнцезащитные очки.

На видео Лера предстала перед зрителями в черной шифоновой блузе с голыми плечами и очень глубоким декольте. Ее губы накрашены ярко-красной помадой. Девушка подмигивает в камеру.

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