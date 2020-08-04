Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес со вкусом отметила Всемирный день шампанского
Стильное фото популярной украинской артистки появилось на странице «Женского Квартала» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На черно-белом снимке Лера расслаблено лежит на кровати. На ней черные латексные штаны в обтяжку и короткий черный гольф, а также стильные ботинки с массивной подошвой. Звезда раскинулась на кровати, придерживая в одной руке открытую бутылку шампанского.
Этот снимок был опубликован не случайно, ведь именно 4 августа во всем мире отмечается день рождения игристого напитка.
«"Я пью шампанское только в двух случаях - когда я влюблена и когда не влюблена." Коко Шанель. С Днем шампанского! Подарите себе вечером бокал игристого праздника», - говорится в подписи к фото.
Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."
Киркоров похвастался идеальной жизнью с Ани Лорак, Мурат не выдержал: «не отвлекайте нас от…»
ПриватБанк объявил о новом правиле снятия налички, что кардинально изменится: "До 500 гривен..."
С "Квартал 95" случилось худшее, Евгений Кошевой бессилен: "Это удавалось только..."
Поклонники «Квартала» тут же засыпали фото артистки лайками, а одна из них в ответ на предложение в посте написала: «С удовольствием!».
Ранее мы писали, что Товстолес опубликовала фото и видео, представ перед подписчиками в разных образах.
На первом фото она позирует в белой блузе в мелкий горошек, накинутой поверх топа. Из аксессуаров на ней – массивная цепочка, похожая на золото, а также крупные серьги. Образ дополняют изящный макияж, подчеркивающий природную красоту звезды, и солнцезащитные очки.
На видео Лера предстала перед зрителями в черной шифоновой блузе с голыми плечами и очень глубоким декольте. Ее губы накрашены ярко-красной помадой. Девушка подмигивает в камеру.
Напомним, роковая блондинка из "Квартал 95" в дерзком декольте свела с ума поклонников.
Как сообщала Politeka, красотки "Квартал 95" показали себя во всей красе перед новым шоу, пикантные фото.
Также Politeka писала, что роковая блондинка из "Квартал 95" показала в шортиках, как выглядит идеал.