Українські чиновники попередили громадян про прийдешнє підвищення пенсій, індексація торкнеться всіх без винятку

Як повідомляє Politeka, про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Так, чиновники мають намір змінити законодавство, щоб поліпшити процес перегляду пенсій. Якщо це вийде, то розмір виплат буде уніфікований: нові гроші будуть отримувати всі без винятку.

Марина Лазебна в ефірі UA: Українське радіо 🔔 НАЖИВО: Марина Лазебна, Міністр соціальної політики, в ефірі UA: Українське радіо. Gepostet von Міністерство соціальної політики України am Montag, 3. August 2020

«У нас є такі ініціативи - зробити так, щоб індексація пенсій була без виключень для всіх пенсіонерів. Це не тільки чорнобильські пенсії… І військові не індексуються, і державні службовці, і вчені, і журналісти», — зазначила вона.

До цього ми розповідали, що деякі українці не бачили пенсій вже понад 4 місяців.

Через карантин, запровадженого на тлі пандемії, були закриті блокпости на кордоні з окупованим Донбасом, а самі бойовики навіть зараз відмовляються пропускати людей за виплатами.

Тож мешканці непідконтрольних територій фактично залишилися без засобів до існування і змушені жити напівголодними, оскільки не бачили грошей з березня.

Через обмежувальні заходи протягом чотирьох місяців пенсіонерам довелося різко скоротити споживання їжі, використання ліків і необхідних засобів гігієни.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови.

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.