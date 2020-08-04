Украинские чиновники предупредили граждан о грядущем повышении пенсий, индексация коснется всех без исключения

Как сообщает Politeka, об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, чиновники намерены изменить законодательство, чтобы улучшить процесс пересмотра пенсий. Если это получится, то размер выплат будет унифицирован: новые деньги будут получать все без исключения.

Марина Лазебна в ефірі UA: Українське радіо 🔔 НАЖИВО: Марина Лазебна, Міністр соціальної політики, в ефірі UA: Українське радіо. Gepostet von Міністерство соціальної політики України am Montag, 3. August 2020

«У нас есть такие инициативы - сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии… И военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты», — отметила она.

До этого мы рассказывали, что некоторые украинцы не видели пенсий уже более 4 месяцев.

Из-за карантина, введенного на фоне пандемии, были закрыты блокпосты на границе с оккупированным Донбассом, а сами боевики даже сейчас отказываются пропускать людей за выплатами.

Оккупанты решили не выпускать украинцев из-за ситуации с пандемией, однако это обернулось тем, что пенсионеры фактически остались без средств к существованию.

Из-за ограничительных мер в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.