Некоторые украинцы не видели пенсий уже более 4 месяцев

Об этом пишет Обозреватель.

Из-за карантина, введенного на фоне пандемии, были закрыты блокпосты на границе с оккупированным Донбассом, а сами боевики даже сейчас отказываются пропускать людей за выплатами.

Поэтому жители неподконтрольных территорий фактически остались без средств к существованию и вынуждены жить впроголодь, поскольку не видели денег с марта.

Из-за ограничительных мер в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.

Правозащитники HRW в этой ситуации обвиняют карантин, но вся вина лежит на оккупантах. Дело в том, что Рада в 2018 году приняла закон об оккупированных территориях, согласно которому вся ответственность за материальных ущерб возлагается на страну-агрессора.

Экс-вице-премьер Павел Розенко добавил, что сегодня ОРДЛО находится на грани гуманитарной катастрофы.

Единственный способ для граждан с оккупированного Донбасса получать пенсию на мирной территории – зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо (ВПО) и получить пенсию по справке переселенца. При этом граждане должны проходить проверки в ПФУ каждые шесть месяцев, а в управлениях соцзащиты – чаще.

Но в ПФУ успокаивают жителей ОРДЛО и утверждают, что скоро ситуация с выплатами нормализуется. По словам начальника ПФУ в Донецкой области Натальи Рады, после возобновления выплат деньги получат всем гражданам, которые соблюдают законодательство. По ее словам, деньги в наличии есть, надо только дождаться, когда стабилизируется ситуация с эпидемией в стране.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд уже начал финансирование пенсий в августе. По информации пресс-службы, этот процесс стартовал вчера, 3 августа.

Сообщается, что на пенсионные выплаты уже направили транш в размере 1,2 млрд гривен.

"Выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.