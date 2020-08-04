Популярна українська співачка Настя Каменських вразила зухвалим фото в купальнику і заговорила про кохання

Зірка привернула увагу шанувальників новим постом в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Настя вирішила поговорити відверто з фанатами і розповісти, що означає для неї любов.

«Любов лежить в основі всього! Любов до близьких і рідних людей, до вас, мої дорогі, до себе, людей і всього, що оточує і відбувається в житті і до самого життя - це найбільший дар! Саме любов дарує справжнє щастя!», - написала співачка.

Свій пост вона супроводила новим фото з відпочинку. На ньому Каменських позує на тлі моря у чорному купальнику-бікіні. Артистка демонструє свій рівний загар і посвіжіле обличчя. Волосся Насті виглядає вологими, ніби вона щойно вийшла з води.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати знімок і пост співачки.

«Неперевершена», «Дуже красива», «Красуня», «Чому ти не моя дружина!», «Згодна ))) Анастасія Ви прекрасні ) Тільки що помітила , що в носику сережка корона», «Настя - ух бешкетниця, а погляд твій чарівний», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Каменських блиснула неймовірною красою в нестандартному вбранні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Каменських позує в латексному вбранні з принтом у вигляді зебри. Він максимально ефективно підкреслює значні принади красуні, спровокувавши хвилю коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, гарячу Каменських в трусах поверх штанів вітають з вагітністю.

Як повідомляла Politeka, зухвала Каменських натягнула латексний комбінезон і розбурхала виглядом.

Також Politeka писала, що Настя Каменських приголомшила експериментом з обличчям: "Ти себе зіпсувала".