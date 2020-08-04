Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила дерзким фото в купальнике и заговорила о любви
Звезда привлекла внимание поклонников новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Настя решила пооткровенничать с фанатами и рассказать, что значит для нее любовь.
«Любовь лежит в основе всего! Любовь к близким и родным людям, к вам, мои дорогие, к себе, людям и всему, что окружает и происходит в жизни и к самой жизни - это самый большой дар! Именно любовь дарит настоящее счастье!», - написала певица.
Свой пост она сопроводила новым фото с отдыха. На нем Каменских позирует на фоне моря в черном купальнике-бикини. Артистка демонстрирует свой ровный загар и посвежевшее лицо. Волосы Насти выглядят влажными, будто она только что вышла из воды.
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Поклонники звезды тут же принялись комментировать снимок и пост певицы.
«Непревзойденная», «Очень красивая», «Красотка», «Почему ты не моя жена!», «Согласна ))) Анастасия Вы прекрасны ) Только что заметила , что в носике сережка корона», «Настя - ух шкодница, а взгляд твой-то манящий», - пишут люди.
До этого мы писали, что Каменских сверкнула невероятной красотой в нестандартном наряде.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Каменских позирует в латексном наряде с принтом в виде зебры. Он максимально эффективно подчеркивает внушительные прелести красотки, спровоцировав бурю комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, горячую Каменских в трусах поверх штанов поздравляют с беременностью.
Как сообщала Politeka, дерзкая Каменских натянула латексный комбинезон и взбудоражила видом.
Также Politeka писала, что Настя Каменских ошарашила экспериментом с лицом: "Ты себя испортила".