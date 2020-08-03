Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила неожиданными изменениями внешности

Как передает Politeka.net, новые снимки, который был опубликован на странице артистки в Inatagram, вызвал неоднозначную реакцию.

Пользователи Сети отмечают, что Каменских перестала быть похожей на себя. На новых фото артистка позирует с ярким макияжем, ее глаза подведены фиолетовыми тенями. Также акцентированы скулы.

Каменских одета в белую футболку и черные шорты.

«Этот макияж добавил вам лет, Настя», «Ты себя испортила и на себя не похожа. Была лучше до свадьбы», «Настя, перестань уже худать, на себя не похожа», «Многие женщины ставят губы так, чтобы были похожи на верблюжьи», «Нет! Оставьте свою индивидуальность», - пишут в комментариях.

В то же время есть и те, кому эксперименты артистки с внешностью нравятся.

«Вы очень красивы и привлекательны, вы действительно удивительны», «Какая же ты красивая, с тебя картины писать 👏», «Какая ты суперовая», - сыплют фанаты комплименты в адрес любимой звезды.

Напомним, Каменских распустила шнуровку на груди ради эффектного кадра в купальнике: "Всегда бы так".

Как сообщала Politeka, Каменских устроила переполох горячими танцами посреди улицы: "Чертовка, разгоняет тоску".

Также Politeka писала, что игривая Каменских в дерзком топе показала, за что ее полюбил Потап: «Зажигалочка».