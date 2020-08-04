Модель Олена Краснова і онук Алли Пугачової Микита Пресняков продемонстрували свої справжні почуття у романтичних образах

Подружжя показало себе в образах фатальної пари з відомого фільму. Відповідним знімком у своєму Instagram поділилася Краснова, повідомляє Politeka.net.

На чорно-білому фото вони з чоловіком відображені під час чуттєвого танцю. Пресняков позує в строгому костюмі, а сама модель – чорній сукні в білий горошок на тонких лямках. Красуня пристрасно притулилася до свого коханого, не приховуючи почуттів.

У підписі до фото Краснова розповіла, що вони з чоловіком вирішили приміряти на себе образи Мерчелло Рубіні і Сільвії з відомого фільму La Dolce Vita.

«Наша репродукція сцени з кінофільму La Dolce Vita, 1960. Деякий час тому я була захоплена італійськими кінематографом, і на очі попалася одна з перших картин відомого всім Федеріко Фелліні. Тому, коли я вирішила підтримати акцію #ИТАизолиция, вибрала саме цей фільм і привернула Микиту на головну роль», - розповіла модель.

Вона також згадала, як вони з Пресняковим розважалися в Італії, насолоджуючись місцевою кухнею.

Шанувальники зіркової пари тут же взялися коментувати новий пост.

«Мммм яка Сільвія», «Образ Марчелло шикарний!», «Неймовірно чуттєво і романтично у вас вийшло. Дякуємо за участь!», «Ну пупсики же я скучила дуже», «Більше пристрасті треба, у вас не виходить, як там», - пишуть люди.

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