Американська модель Ана Чері під час відпочинку вирішила блиснути неймовірною фігурою в пікантному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Це любов. Я так щаслива працювати з…» — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографії Чері позує у відвертому купальнику, який максимально підкреслює її значні і засмаглі принади. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
Асмус не стрималася і проговорилася про майбутнє весілля Харламова: "Нєфіг було..."
Мокра Тіна Кароль приголомшила спокусливими формами без білизни: "Солодка вишенька"
Гросу без штанів пішла по стопах Асмус, пікантні кадри облетіли мережу: "Це не ліжко, це ..."
У Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія"
«Неймовірна богиня», «крутий вигляд, Ана», «абсолютна краса», «це так мило», «краса бомбезна. Дивлюся і не можу намилуватися», «ауф, хороша», «космічна бомбіта», — пишуть вони.
Як ми розповідали раніше, фітнес-модель Ана Чері показала фігуристі форми разом з подругою під час сонячної фотосесії.
Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі й записувати свої успіхи на відео. Ролики й фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худне, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.
Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".
А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».
Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".