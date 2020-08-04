Американська модель Ана Чері під час відпочинку вирішила блиснути неймовірною фігурою в пікантному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Це любов. Я так щаслива працювати з…» — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Чері позує у відвертому купальнику, який максимально підкреслює її значні і засмаглі принади. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Неймовірна богиня», «крутий вигляд, Ана», «абсолютна краса», «це так мило», «краса бомбезна. Дивлюся і не можу намилуватися», «ауф, хороша», «космічна бомбіта», — пишуть вони.

Як ми розповідали раніше, фітнес-модель Ана Чері показала фігуристі форми разом з подругою під час сонячної фотосесії.



Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі й записувати свої успіхи на відео. Ролики й фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худне, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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