Американская модель Ана Чери во время отдыха решила сверкнуть невероятной фигурой в пикантном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это любовь. Я так счастлива работать с…» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Чери позирует в откровенном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные и загорелые прелести. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Невероятная богиня», «крутой вид, Ана», «абсолютная красота», «это так мило», «красота бомбезная. Смотрю и не могу налюбоваться», «ауф, хороша», «космическая бомбита», — пишут они.

Как мы рассказывали ранее, фитнес-модель Ана Чери показала фигуристые формы вместе с подругой во время солнечной фотосессии.



Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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