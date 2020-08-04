Американская модель Ана Чери во время отдыха решила сверкнуть невероятной фигурой в пикантном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Это любовь. Я так счастлива работать с…» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Чери позирует в откровенном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные и загорелые прелести. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем говорит происходящее в комментариях.
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«Невероятная богиня», «крутой вид, Ана», «абсолютная красота», «это так мило», «красота бомбезная. Смотрю и не могу налюбоваться», «ауф, хороша», «космическая бомбита», — пишут они.
Как мы рассказывали ранее, фитнес-модель Ана Чери показала фигуристые формы вместе с подругой во время солнечной фотосессии.
Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".