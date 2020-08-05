Немає межі досконалості, такої думки дотримується багато зірок і лягають під ніж пластичних хірургів

Подивімось на знаменитостей, які змінювали зовнішність кілька разів завдяки операціям і послугам косметологів, пише Politeka.net.

Одна зі найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер неодноразово змінювала зовнішність без жалю.

За словами фахівців, модель перенесла кілька ринопластик, збільшила губи, змінювала форму підборіддя, а також видалила грудки Біша і скоригувала вилиці. Модель змінювала обличчя кілька разів, прийшовши до свого ідеального результату.

Російська телеведуча та співачка Ольга Бузова також багато разів змінювала зовнішність. Красуня не втомлюється експериментувати з макіяжами і зачісками. Експерти кажуть, що також артистка зробила корекцію форм скул, видалила грудки Біша, змінила форму носа і збільшила губи.

❓Какие операции сделала Ольга Бузова? ⠀ Многих удивляет обострённый интерес к творчеству девушки. А знаете, что поражает... Gepostet von Клиника СЛ am Freitag, 22. November 2019

Співачка Лоліта ніколи не приховувала, що користувалася послугами пластичних хірургів. Зірка відверто розповіла про свої ліпосакції, корекції повік і підборіддя, ліфтинг обличчя. Також ймовірно, красуня зробила ринопластику.

Певица Лолита Милявская Gepostet von Златадерма am Dienstag, 6. Dezember 2016

Відома блондинка Памела Андерсон також перенесла багато операцій. Зірка не тільки багато разів експериментувала з розміром грудей, але і змінила овал обличчя, а також збільшила щоки великою кількістю уколів краси.

Pamela Denise Anderson is a Canadian-American actress. In addition to her acting career, she is also a model, producer,... Gepostet von Pak Media Blog am Dienstag, 1. Dezember 2015

Can you believe Pamela Anderson is 50 years old! There have been many plastic surgery rumors but none confirmed for her... Gepostet von The Spiegel Center am Montag, 18. Juni 2018

Зірка "Величного століття" вразила зміною в зовнішності. Красуня сильно схудла, а також збільшила губи, які довелося "здути" назад. Подейкують, що одна з відомих кінокомпаній навіть підписала контракт з артисткою, де вказується про заборону змінювати свою зовнішність.

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