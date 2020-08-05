Немає межі досконалості, такої думки дотримується багато зірок і лягають під ніж пластичних хірургів
Подивімось на знаменитостей, які змінювали зовнішність кілька разів завдяки операціям і послугам косметологів, пише Politeka.net.
Одна зі найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер неодноразово змінювала зовнішність без жалю.
За словами фахівців, модель перенесла кілька ринопластик, збільшила губи, змінювала форму підборіддя, а також видалила грудки Біша і скоригувала вилиці. Модель змінювала обличчя кілька разів, прийшовши до свого ідеального результату.
Російська телеведуча та співачка Ольга Бузова також багато разів змінювала зовнішність. Красуня не втомлюється експериментувати з макіяжами і зачісками. Експерти кажуть, що також артистка зробила корекцію форм скул, видалила грудки Біша, змінила форму носа і збільшила губи.
Співачка Лоліта ніколи не приховувала, що користувалася послугами пластичних хірургів. Зірка відверто розповіла про свої ліпосакції, корекції повік і підборіддя, ліфтинг обличчя. Також ймовірно, красуня зробила ринопластику.
Відома блондинка Памела Андерсон також перенесла багато операцій. Зірка не тільки багато разів експериментувала з розміром грудей, але і змінила овал обличчя, а також збільшила щоки великою кількістю уколів краси.
Зірка "Величного століття" вразила зміною в зовнішності. Красуня сильно схудла, а також збільшила губи, які довелося "здути" назад. Подейкують, що одна з відомих кінокомпаній навіть підписала контракт з артисткою, де вказується про заборону змінювати свою зовнішність.
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